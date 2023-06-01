نمو مبيعات «بالم هيلز للتعمير» بنسبة 22% لتصل إلى 6.8 مليار جنيه

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير-إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر- عن ملخص نتائج أعمال الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023، وحققت الشركة مبيعات جديدة (سكنية وتجارية) بلغت 6.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 متجاوزة مستوى المبيعات المحققة خلال فترة المقارنة والبالغ 5.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي.

وكشفت شركة بالم هيلز للتعمير، عن تحقيق مدينة باديا مبيعات قوية خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023، وبلغت 2.9 مليار جنيه بنسبة نمو 54% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لبيع 442 وحدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وحقق مشروع بالم هيلز الإسكندرية نمو في قيمة المبيعات الجديدة بنسبة 156% على أساس سنوي ليتخطى مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 وذلك بعد طرح إحدى المراحل الأخيرة من المخزون المتاح بالمشروع بداية العام الجاري.

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير في بيان لها، إنفاق 1.2 مليار جنيه على أعمال التشييد والبناء خلال الربع الأول من عام 2023 بزيادة قدرها 23% على أساس سنوي، وبلغت قيمة الوحدات الجاهزة للتسليم وغير المباعة 3.7 مليار جنيه، وذلك في العديد من مشروعات الشركة بنهاية الربع الأول من عام 2023، وأتمت الشركة أعمال التشييد والبناء لإجمالي 597 وحدة سكنية وتجارية في مناطق قابلة للمعيشة بالعديد من مشروعاتها بما يشمل 328 وحدة سكنية وتجارية يتم تسليمها للعملاء خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023.

وبالنسبة للأداء المالي لـ”بالم هيلز للتعمير”، حققت الشركة نموًا في الإيرادات المجمعة خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، وبلغ مجمل الربح 1.1 مليار جنيه محققًا زيادة سنوية بنسبة قدرها 24% خلال الفترة، وحققت الشركة صافي أرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 253 مليون جنيه.

قال حازم بدران، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير، إن الشركة حققت نموًا في المبيعات الجديدة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023، نتيجة زيادة كل من عدد الوحدات المباعة مدفوعة بارتفاع الطلب على العقارات في مصر، والأسعار، والتي ارتفعت بمتوسط 15% خلال أول 3 شهور من العام الجاري، مما انعكس على نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 24% على أساس سنوي.

مشيرًا إلى أن الشركة اتخذت عدة قرارات لتعويض ارتفاع أسعار التكلفة أهمها الاحتفاظ بوحدات جاهزة للتسليم من مراحل سابقة من مشروعاتها بلغ قيمتها 3.7 مليار جنيه. كما نجحت الشركة في زيادة حجم الإنشاءات هذا العام لتسريع وتيرة الأعمال بمشروعاتها المختلفة، ، مضيفًا في هذا الصدد أن الشركة ستواصل العمل بنفس النهج بكل مشروعاتها القائمة لتقليل أثر ارتفاع التكلفة، وفي الوقت نفسه ندرس فرصًا استثمارية جديدة.