نمو مبيعات السيارات فى السوق الصينية 14% خلال مايو الماضى

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن مبيعات السيارات في الصين ارتفعت في مايو 14.5 % مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، لتسجل زيادة للشهر الثاني على التوالي مع تعافي أكبر سوق للسيارات في العالم من مستويات متدنية بلغتها خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.

يأتي ذلك بعد ارتفاع بنسبة 4.4 % في أبريل وانخفاض 43 % في مارس، حين نال الوباء من الطلب. وقبل أبريل، عانت المبيعات من تراجع استمر على مدى عامين تقريبا.

وأظهرت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات في الصين وهو أكبر اتحاد للقطاع بالبلاد أن المبيعات في مايو ارتفعت إلى 2.19 مليون سيارة.

ووفق اتحاد مصنعي السيارات الصينى، فإن مبيعات السيارات في الصين ارتفعت بأكثر من 4.4 % خلال أبريل الماضى لأول مرة منذ حوالى عامين لتتجاوز 2.07 مليون وحدة بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وجاء ذلك مع تخفيف حكومة بكين للقيود المرتبطة بفيروس كورونا المميت واستئناف أنشطة الأعمال بمعظم القطاعات ولاسيما صناعة السيارات التى تكبدت خسائر فادحة خلال الربع الأول من العام الجارى بسبب مرض كوفيد 19 الذى انتشر من مدينة ووهان لجميع أنحاء العالم.

وأكد اتحاد مصنعى السيارات فى الصين أن ارتفاع مبيعات السيارات فى الصين يأتى لأول مرة بعد هبوط استمر 21 شهرا على التوالى.

ويرى المحللون بالاتحاد أن المبيعات هذا العام ستهبط بحوالى 25 % إذا استمر الوباء منتشرا داخل الصين وخارجها.

ويعتقد المحللون أنه حتى إذا احتوت حكومة الصين فيروس كورونا بفاعلية، فمن المتوقع أن تهبط مبيعات السيارات لديها 15 %.

وذكرت وكالة رويترز أن مبيعات السيارات ستهبط هذا العام إلى 21.25 مليون وحدة من 25 مليون وحدة خلال العام الماضى.

وتلقي بيانات مبيعات أبريل والتوقعات القاتمة الضوء على الصعوبات التي تواجهها حكومة الصين صاحبة أكبر سوق للسيارات في العالم.

وتصاعدت معاناة قطاع السيارات حول العالم بفعل تفشي فيروس كورونا، لتتواصل الأزمة التي ضربت شركات القطاع قبل فترة الوباء.

وبطبيعة الحال، كانت تدابير احتواء الوباء كقيود الإغلاق الوطني وأوامر البقاء في المنزل ذو تأثيرات قوية على صناعة السيارات في العالم مؤخراً، وهو ما انعكس في الأرقام المعنلة عن الشهر الماضي.

وكانت مبيعات السيارات العالمية سجلت أكبر هبوط سنوي في عام 2019 منذ الأزمة المالية في عام 2008، مع ضغوط الصراعات التجارية والمعايير الجديدة المتعلقة بانبعاثات الوقود.

وفي العام الحالي، تزايد حجم الانهيار في المبيعات بشكل أكبر، حيث تهاوت بنحو 37 % في السوق الأمريكي مسجلة أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة عقود.

كما تراجعت مبيعات المركبات في اليابان لأدنى مستوى في 9 أعوام خلال إبريل الماضي، في حين ارتفعت المبيعات في السوق الصيني لأول مرة في حوالي مع عودة فتح الاقتصاد وإن كانت الزيادة محدودة، حيث بلغت 0.9 % على أساس سنوي.

ويرى تقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث “آي.إتش.إس ماركت” أن الطلب على السيارات انخفض بنحو 22 % في شهر أبريل مقارنة مع مارس السابق له، لتبلغ الوتيرة السنوية المعدلة موسمياً 42.7 مليون وحدة.