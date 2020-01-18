نمو مبيعات السيارات المستعملة في الصين بنسبة 8% خلال عام

هذا النمو جاء مدعوما بالطلب القوي على السيارات "كروس أوفر" ، والدفع الرباعي والسيارات متعددة الأغراض والشاحنات والميني باص، المستعملة

واصلت مبيعات السيارات المستعملة في الصين نموها في العام 2019، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8% لتتجاوز بذلك الـ 14.9 مليون وحدة، لتتناقض بذلك مع فترة الركود المطولة في سوق السيارات الجديدة، وفقا لما ذكره موقع “أوتوموتيف نيوز” المعني بتغطية أخبار السيارات.

وأوضح الموقع أن هذا النمو جاء مدعوما بالطلب القوي على السيارات “كروس أوفر” ، والدفع الرباعي والسيارات متعددة الأغراض والشاحنات والميني باص، المستعملة، وفقا لما أظهرته احدث الأرقام الصادرة عن جمعية تجار صناعة السيارات الصينية.

وفي العام الماضي قفزت مبيعات سياراة “كروس أوفر” المستعملة وكذا مبيعات السيارات رباعية الدفع بنسبة 30% إلى قرابة 1.5 مليون وحدة، فيما ارتفعت مبيعات السيارات متعددة الأغراض بنسبة 22% إلى حوالي 957.200 مركبة.

وصعدت مبيعات سيارات “الميني باص” المستعملة بنسبة 20% إلى 373.500 وحدة، فيما زادت مبيعات الشاحنات المستعملة بنسبة 12% لتقار 1.4 مليون وحدة، كما قفزت مبيعات سيارات “سيدان” المستعملة أيضا بنسبة 4.8% لتصل إلى 8.6 مليون.

وفي المقابل هبطت مبيعات الحافلات المستعملة بنسبة 3.7% إلى حوالي 1.4 مليون وحدة.

وفي العام 2019 زادت حصة السيارات المستعلمة التي تقل أعمارها عن 3 سنوات، بنسبة 0.93 نقطة مئوية إلى 24.8%، فيما صعدت حصة السيارات التي تصل أعمارها إلى 10 سنوات فأكثر بنسبة 0.76 نقطة مئوية إلى 11.6%.

في غضون ذلك تراجعت نسبة مبيعات السيارات التي تتراوح أعمارها من 3-6 سنوات، بواقع 1.49 نقطة إلى 41.2%، فيما انخفضت مبيعات المركبات التي تتراوح أعمارها من 7- 10 سنوات بنسبة 41.2%، إلى 0.19 نقطة مئوية، مسجلة 22.4%.