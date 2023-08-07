نمو مبيعات «الحكمة » للأدوية 37.5% خلال 5 أشهر

سجلت شركة الحكمة للأدوية نموًا بنسبة 37.5% في سوق الدواء المصري خلال أول خمس شهور من 2023، بعدما حققت في أول خمس شهور من العام الماضي 1.6 مليار جنيه، فيما وصلت مبيعات الشركة في أول خمس شهور من العام الحالي 2.2 مليار جنيه. وفق تقرير لشركة الإحصائيات الدوائية «آي كيوفيا»

وقال مسعود عبدالمجيد العضو المنتدب لشركة أدوية الحكمة إن شركته تعمل على إضافة من 6 إلى 8 منتجات دوائية جديدة كل عام، مع ضخ استثمارات في التوسعات المرتقبة، سواء على صعيد إضافة منتجات جديدة أو تحديث مركز الأبحاث والتطوير.

تتبنى شركة أدوية الحكمة فى مصر، خططًا استثمارية توسعية في السوق المحلية تتماشى مع رؤية مصر لعام 2030، والتي تتضمن توطين صناعة الدواء.

وأشارت الشركة إلى أن صادرات الأدوية في عام 2021 بلغت نحو 392 مليون دولار في قطاعات مختلفة، فيما يتوقع أن يتجاوز إجمالي صادراتها في عام 2022 نحو 465 مليون دولار.

ولفتت إلى أهمية قطاع الصناعات الدوائية في الاقتصاد الأردني، الذي يعد أولوية كأحد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.

‎ولفتت الشركة إلى مساهمتها بحوالي 5% من إجمالي الصادرات الوطنية الأردنية، و75% من صادرات الأدوية الأردنية، ولها حصة 10% في سوق الأدوية الأردني، فيما تصل القيمة الاقتصادية الداخلة في اقتصاد المملكة لحوالي 370 مليون دولار سنويا.

تنتج الحكمة أدوية نوعية مثل العقاقير المخدرة ومسكنات الألم والمهدئات ومواد تثبيط الوظائف العصبية للعضلات ومضادات العدوى. وهي مورد أيضا للعقار الاستيرويدي ديكساميثازون – الذي يُروج له كعلاج محتملا للمصابين بمرض كوفيد-19.