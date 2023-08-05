نمو مبيعات «آمون» للأدوية 22.7% خلال أول 5 أشهر من 2023

سجلت شركة آمون للأدوية نموًا بنسبة 22.7% في سوق الدواء المصري خلال أول خمس شهور من 2023، بعدما حققت في أول خمس شهور من العام الماضي 2.2 مليار جنيه، فيما وصلت مبيعات الشركة في أول خمس شهور من العام الحالي 2.7 مليار جنيه، وفق تقرير لشركة الإحصائيات الدوائية «آي كيوفيا».

أعلنت شركة القابضة ADQ الإماراتية، توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة آمون للصناعات الدوائية من شركة «باوش للصحة» الكندية، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 740 مليون دولار، في مارس 2021.

وتملك ADQ الإماراتية محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

وقال فهد القاسم، مدير إدارة الرعاية الصحية والدواء لـ«القابضة الإماراتية» المالكة للشركة إنها تهدف إلى تطوير سلسلة متكاملة في قطاع الصحة والدواء من خلال استثمارات إستراتيجية ومشروعات جديدة على الصعيدين المحلي والدولي.

وأضاف أن شركته تستهدف خفض تكلفة إنتاج الأدوية وجعلها في متناول المرضى، فضلاً عن تقديم أدوية وعلاجات جديدة ومبتكرة تساعد على تحسين حياة أفراد المجتمع، من خلال التوسع في الاستثمار بالبحث العلمي.

وأشار «القاسم» إلى أن الاستثمار في آمون يعكس الالتزام تجاه منصة الاستثمار المشترك التي تم تأسيسها مع الصندوق السيادي المصري حيث نعمل بالتنسيق مع الصندوق؛ لترسيخ مكانتها في مجال الصناعات الدوائية.