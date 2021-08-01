نمو كبير فى تسجيلات المركبات التجارية بالاتحاد الأوروبى

زادت تسجيلات المركبات التجارية فى أسواق الاتحاد الأوروبى بنسبة %12.4 على أساس سنوى لتصل إلى 185.6 ألف وحدة خلال شهر يونيو الماضى؛ بمساهمة من جميع قطاعات المركبات.

كان الطلب مدفوعًا إلى حد كبير بانتعاش الطلب فى دول وسط أوروبا بنسبة %43.4، بينما أظهر سوقان فقط من الأسواق الرئيسية فى أوروبا الغربية نتائج إيجابية، إذ ارتفع الطلب فى ألمانيا بنسبة %28.5، وإيطاليا بواقع %5.3.

بالنظر إلى النتائج الإيجابية؛ خلال النصف الأول من العام، ارتفعت تسجيلات المركبات التجارية فى الاتحاد الأوروبى بنسبة %36.9 لتصل إلى مليون وحدة، بفضل المكاسب الكبيرة التى تم تسجيلها بين مارس ومايو.

سجلت معظم أسواق المنطقة مكاسب بنسبة مضاعفة، بما فى ذلك أكبر أربعة أسواق، إذ ارتفعت سوق إيطاليا بنسبة %53.7، وإسبانيا بواقع %38.4، وفرنسا بنسبة %36.4، كما نمت مبيعات ألمانيا بواقع %21.7.

ونمت تسجيلات الشاحنات الصغيرة الجديدة (حتى 3.5 طن) فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى مرة أخرى بنسبة %9.6 فى يونيو، على الرغم من أن ذلك كان بمعدل أكثر تواضعا من الأشهر السابقة، شهدت ألمانيا أعلى معدل نمو من بين أكبر أربعة أسواق فى المنطقة بنسبة %28.2، تليها إيطاليا بمعدل %1.5.

فى المقابل، تراجعت التسجيلات فى فرنسا بنسبة %10، كما انخفضت فى إسبانيا بواقع %4.9 خلال يونيو الماضى.

خلال الفترة من يناير إلى يونيو، ارتفعت مبيعات المركبات التجارية الخفيفة الجديدة فى الاتحاد الأوروبى بنسبة %38.1 لتصل إلى 856.9 ألف وحدة، مستفيدة من الأداء الإيجابى خلال الأشهر الأخيرة.

انعكس هذا الاتجاه الإيجابى على المستوى الوطنى، وسجلت أكبر أربعة أسواق فى المنطقة نموًا مزدوج الرقم؛ بلغ فى إيطاليا %55.8، وفى إسبانيا %39.9، وبفرنسا %38.7 وألمانيا %23.

على مستوى المركبات التجارية الثقيلة الجديدة (16 طنًا فأكثر)؛ استمر الطلب فى التوسع خلال يونيو الماضى بنسبة %37.1، بإجمالى 21،8 ألف وحدة فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى.

سجلت ثلاثة من الأسواق الأربعة الرئيسية مكاسب قوية خلال يونيو الماضى، ففى إيطاليا ارتفعت المبيعات بنسبة %48.8، كما ازدادت فى ألمانيا بواقع %30.8، وفى إسبانيا بنسبة %26.8؛ بينما تراجعت المبيعات فى فرنسا بشكل طفيف بنسبة %2.1؛ مقارنة بشهر يونيو 2020.

خلال 6 أشهر من عام 2021، ارتفعت الشاحنات الثقيلة الجديدة المباعة فى الاتحاد الأوروبى بنسبة %39.3 لتصل إلى 128.3 ألف وحدة، عززت جميع الأسواق الرئيسية نتائجها الإيجابية خلال هذه الفترة، ففى إيطاليا قفزت المبيعات %51.7، وبإسبانيا بلغت نسبة النمو %42.9، فى حين وصلت فى ألمانيا إلى %23.2 وفرنسا %19.2.

وبالنسبة للمركبات التجارية الجديدة والمتوسطة والثقيلة التى يتراوح وزنها بين 3.5 و16 طنًا؛ حقق قطاع الشاحنات أيضًا أداءً إيجابيًا للغاية، إذ ارتفع الطلب خلال يونيو بنسبة %33.1 ليصل إلى 26.5 ألف وحدة مسجلة فى الاتحاد الأوروبى.

باستثناء فرنسا التى تراجعت مبيعاتها %2.3، ساهمت جميع الأسواق الرئيسية إلى حد كبير فى نمو شهر يونيو الماضي؛ فقد ارتفعت مبيعات إيطاليا بنسبة %41.7 وألمانيا بمعدل %29.9 وإسبانيا بنسبة %17.7.

خلال النصف الأول من عام 2021، توسعت سوق الاتحاد الأوروبى للمركبات التجارية المتوسطة والثقيلة بنسبة %34.1، مع بيع 154.4 ألف وحدة، شهدت إيطاليا أعلى نسبة نمو فى الأسواق الرئيسية فى الاتحاد الأوروبى بواقع %47.6، تليها إسبانيا بمعدل %32.5، وفرنسا بنسبة %20.3 وألمانيا التى ازدادت بنسبة %19.4.

أما الحافلات الجديدة المتوسطة والثقيلة التى يزيد وزنها عن 3.5 طن؛ كانت تسجيلات يونيو فى الاتحاد الأوروبى أعلى بنسبة %9.4 عن نفس الشهر من العام الماضى، سجلت ألمانيا نموًا بواقع 24%، وإيطاليا بمعدل %23.2، وإسبانيا بواقع %18.1 خلال يونيو الماضى، بينما كانت فرنسا السوق الرئيسية الوحيدة التى سجلت انخفاضًا بواقع %14.1.

خلال أول 6 أشهر من عام 2021، زادت المبيعات الإجمالية فى الاتحاد الأوروبى بنسبة %3.2 لتصل إلى 12.9 ألف وحدة، على خلفية الأداء الإيجابى لشهر يونيو، كانت الانخفاضات محدودة فى النصف الأول من العام فى كل من إسبانيا التى تراجعت بنسبة %13.5 وألمانيا التى انخفضت مبيعاتها %0.04، من ناحية أخرى، ظل الطلب إيجابيا فى كل من إيطاليا وفرنسا بواقع %6 و%4.7 على التوالى.

يذكر أن مبيعات سوق السيارات المصرية ارتفعت خلال شهر يونيو الماضى إلى 22.3 ألف وحدة بزيادة %54.8 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، مما أدى إلى وصول مبيعات النصف الأول إلى 128.8 ألف وحدة بزيادة %37.5، ومقارنة بمستويات ما قبل وباء كورونا نمت سوق السيارات المصرية فى يونيو 2021 بنسبة تبلغ %77.3 مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، جاء هذا النمو فى يونيو السابق رغم تباطؤ معدلات نمو السوق المصرية بشكل طفيف مقارنة بشهر مايو 2021 حين أعلن عن زيادة المبيعات بنسبة %91.2.