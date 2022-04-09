شهدت المملكة المتحدة مبيعات قياسية للسيارات الكهربائية في مارس الماضي، حيث تم الإبلاغ عن المزيد من المبيعات في مارس مقارنة بالعام 2019 بأكمله، حسبما أوردت صحيفة “جارديان” البريطانية.

في انعكاس لتراجع المبيعات في سوق السيارات الأوسع، شهد مارس أيضًا أقل عدد من إجمالي تسجيلات السيارات للشهر منذ 24 عامًا.

وأفادت جمعية مصنعي السيارات والتجار (SMMT) البريطانية أنه في مارس، تم تسجيل 39315 سيارة كهربائية جديدة تعمل بالبطاريات، والتي تتخطى إجمالي عام 2019 البالغ 37850.

في الشهر الماضي، كانت أفضل سيارتين من حيث المبيعات تعملان بالكهرباء لأول مرة، بقيادة تسلا، عملاقة صناعة السيارات الكهربية الأمريكية، حسبما ذكرت “بي بي سي نيو”.

ووفقًا لـ “جارديان”، يقول بعض المحللين إنه في وقت مبكر من العام 2025، ستصبح البطاريات الكهربائية أكثر أنواع الوقود طلبًا.

وقال أيان بلومر مدير “أوتو تريدر” AutoTrader موقع مبيعات السيارات: “بالمعدل الحالي، ستتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة مبيعات سيارات البنزين والديزل التقليدية بحلول العام 2025”.

وأوضح بلومر: “كان هناك بالفعل نمو هائل في هذا القطاع، وإذا كان هناك أي شيء ، فإن الطلب على المركبات أصبح الآن أقوى مع ارتفاع الأسعار في المضخات على خلفية الأزمة الأوكرانية”.

تحصل المملكة المتحدة على 18% من وقود الديزل من روسيا، وتستمر أسعار الغاز والديزل عند مستويات قياسية منذ غزو أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة جارديان.

ووفقًا لـ سيارا كوك مسؤول الأبحاث والسياسة في مركز الأبحاث “نيو أوتوموتيف” New Automotive، فقد تم تخفيض مبيعات الديزل في غضون عام إلى النصف إلى أقل من 24000 حتى الآن هذا العام.

وقال كوك إن السيارات الكهربائية كانت القسم الأسرع نموًا في سوق السيارات، وفي بعض أجزاء جنوب إنجلترا، شكلت السيارات الكهربائية بالكامل ثلث المبيعات.

بالطبع، كلما زاد عدد السيارات الكهربائية التي يتم بيعها، ستكون هناك حاجة لمزيد من محطات الشحن الكهربائي.

وفي محاولة لتحقيق أهداف المملكة المتحدة الصفرية الصافية، سيتم حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز والديزل بعد العام 2030 ، حسبما أفادت” بي بي سي”.

ومع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، يبدو أن الشركات المصنعة تستوعب الرسالة وتزيد من الإنتاج، مما يسهل على من هم في السوق شراء سيارة كهربائية.