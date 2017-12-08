نمو قوي للوظائف والأجور الأمريكية في نوفمبر

رويترززاد نمو الوظائف الأمريكية بوتيرة قوية في نوفمبر الماضي، وارتفعت الأجور مما يرسم صورة لاقتصاد متين، وقال المحللون: "إنه لا يحتاج إلى تحفيز مالي من النوع الذي يقترحه الرئيس دونالد ترامب".وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المت

رويترز

زاد نمو الوظائف الأمريكية بوتيرة قوية في نوفمبر الماضي، وارتفعت الأجور مما يرسم صورة لاقتصاد متين، وقال المحللون: “إنه لا يحتاج إلى تحفيز مالي من النوع الذي يقترحه الرئيس دونالد ترامب”.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زاد 228 ألف وظيفة، في ظل ارتفاعات واسعة النطاق في التوظيف مع انحسار آثار الاختلالات الناتجة عن الأعاصير في الآونة الأخيرة، وجرى تعديل بيانات أكتوبر لتظهر أن الاقتصاد أضاف 224 ألف وظيفة، بدلاً من 261 ألف وظيفة في التقديرات السابقة.

وتلقى ارتفاع الوظائف في أكتوبر الدعم من عودة آلاف الموظفين الذين نُقلوا من مواقعهم بصورة مؤقتة بسبب الإعصارين هارفي وإرما إلى أعمالهم.

وتقرير نوفمبر كان أول قراءة خالصة من التأثيرات الاستثنائية منذ العاصفتين اللتين أثرتا على بيانات الوظائف لشهر سبتمبر.

وارتفع متوسط أجر الساعة 5 سنتات أو 0.3 % في نوفمبر بعد انخفاضه 0.1 % في الشهر السابق، وتلك أكبر زيادة في 5 أشهر، ورفع ذلك الزيادة السنوية في الأجور إلى 2.5 % من 2.3 % في أكتوبر.



واستقر معدل البطالة دون تغير يذكر عند 4.1 % وهو أدنى مستوى في 17 عامًا في ظل زيادة في حجم قوة العمل، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ترتفع الوظائف بواقع 200 ألف وظيفة الشهر الماضي.