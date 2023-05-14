نمو قطاع صناعة الفيديو فائق الوضوح في الصين إلى 431.8 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن حجم صناعة الفيديو فائق الوضوح في الصين تخطى 3 تريليونات يوان (حوالي 431.8 مليار دولار أمريكي) بحلول نهاية 2022، بحسب وكالة شينخوا.

وقال المركز الصيني لتنمية صناعة المعلومات التابع للوزارة إن حجم الصناعة في مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين سجل 600 مليار يوان.

وقال المركز إن لدى الصين حالياً ثماني قنوات بث بدقة 4K وقناتي بث بدقة 8K، ما ساعد على توسيع القطاع، كما طورت البلاد وصنّعت منتجات رئيسية بما في ذلك كاميرات 8K، وشاشات 8K، وأجهزة استشعار الصور 8K.

وتابع المركز أن بإمكان تنمية القطاع بشكل أكبر التركيز على أنظمة الصوت والفيديو في المنازل والسيارات، وأنظمة المؤتمرات عبر الاتصالات، وأنظمة البث المباشر عبر الإنترنت، وأنظمة العرض التجارية.

ووافقت الصين في نوفمبر الماضي على إنشاء ثلاثة مراكز وطنية جديدة للابتكار الصناعي لرعاية صناعات الغرافين، والواقع الافتراضي، والفيديوهات فائقة الوضوح على التوالي.