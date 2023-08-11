نمو قطاع تصنيع الآلات الصينى 9.7% خلال النصف الأول من 2023

سجلت صناعة الآلات في الصين نموا مستقرا في النصف الأول من هذا العام، في حين انتعشت محركاتها الذكية والخضراء، وفقا لوكالة شينخوا.

وقال الاتحاد الصيني لصناعة الآلات إن القيمة المضافة لقطاع الآلات ارتفعت بنسبة 9.7 % عن العام الماضي في الفترة من يناير إلى يونيو، مدفوعة بتصنيع الآلات والمعدات الكهربائية الحيوية وإنتاج السيارات.

وفي إشارة إلى تحولات متسارعة مدفوعة بالابتكار، ارتفعت عائدات الأعمال وأرباح الصناعات الصاعدة الاستراتيجية للآلات بنسبة 10.4 % و15.6 % على التوالي. وبنهاية يونيو، بلغ عدد منصات الابتكار في قطاع الآلات 260 منصة، ما يوفر الدعم لاستقرار سلاسل الصناعة.

وبينما ظلت المؤشرات الرئيسية مُرْضية، قال لوه جيون جيه، نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الصيني لصناعة الآلات، إن القطاع لا يزال تحت الضغط وتعهد بدعم أقوى للحفاظ على الاتجاه المستقر في النصف الثاني من العام الجاري.