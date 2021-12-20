نمو قطاع الصناعة الحيوية الكوري الجنوبي إلى 14.7 مليار دولار خلال 2020

أظهرت بيانات أن إنتاج وصادرات الصناعة الحيوية في كوريا توسعا بأسرع وتيرة على الإطلاق في عام 2020 وسط جائحة فيروس كورونا، بحسب وكالة يونهاب.

وتقدر قيمة إنتاج الصناعة الحيوية المحلية ب 17.5 تريليون وون (14.7 مليار دولار أمريكي) العام الماضي، بزيادة بنسبة 38.2% عن العام الذي سبقه، وفقًا لبيانات منظمة صناعة التكنولوجيا الحيوية الكورية ووزارة التجارة.

وكان ذلك أعلى معدل نمو على أساس سنوي حتى الآن. وظل إنتاج الصناعة الحيوية ينمو بمعدل من رقمين منذ عام 2016.

قطاع الأدوية الحيوية يستحوذ على الجزء الأكبر من الإنتاج الإجمالي

واستحوذ قطاع الأدوية الحيوية على الجزء الأكبر من الإنتاج الإجمالي في العام الماضي بنسبة 28.9%.

وارتفعت نسبة صناعة المعدات الطبية الحيوية إلى 22 % في العام الماضي من 8.2% في العام السابق له بسبب الطلب القوي على أطقم الاختبار خلال جائحة كوفيد -19.

كما أظهرت البيانات ارتفاع صادرات المنتجات الحيوية بنسبة 53.1% على أساس سنوي إلى ما يزيد قليلاً عن 10 تريليونات وون. وكان هذا أكبر مكسب على أساس سنوي، ويعتبر المرة الأولى التي تتجاوز الصادرات الحيوية للبلاد فيها سقف 10 تريليونات وون.

وكانت الزيادة الكبيرة مدفوعة بزيادة بنسبة 439.1 % في الشحنات الخارجية من معدات الاختبار وسط جائحة فيروس كورونا.

وزادت واردات القطاع الحيوي بنسبة 13.5% على أساس سنوي لتصل إلى 2.3 تريليون وون العام الماضي، واستحوذت المستحضرات الصيدلانية الحيوية على النسبة الكبرى التي بلغت 79.6%.

وبلغ عدد القوى العاملة في الصناعة الحيوية 53,546 فرد في عام 2020 ، بزيادة 10% عن عام 2019 ، مع زيادة استثماراتها بنسبة 3.7% على أساس سنوي إلى 2.7 تريليون وون، وفقًا للبيانات.

ارتفاع الاستثمار المباشر لكوريا فى الخارج

على صعيد آخر، أظهرت بيانات أن الاستثمار المباشر في الخارج لكوريا الجنوبية ارتفع بأسرع وتيرة في ما يقرب من خمس سنوات في الربع الثالث وسط التعافي الاقتصادي العالمي.

بلغت استثمارات الشركات الكورية الجنوبية في الخارج 17.01 مليار دولار أمريكي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بزيادة 58.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.

كان هذا أسرع مكسب على أساس سنوي منذ الربع الأخير من عام 2016 عندما نما بنسبة 58.3%.

معدل النمو في الربع الثالث أعلى من نمو بنسبة 30% قبل ثلاثة أشهر

كما كان معدل النمو في الربع الثالث أعلى من نمو بنسبة 30% قبل ثلاثة أشهر. في الربع الأول من العام الجاري، تراجع الاستثمار المباشر في الخارج بنسبة 23.4% على أساس سنوي وسط تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأظهرت البيانات أيضا أن صافي الاستثمار المباشر لكوريا الجنوبية في الخارج ارتفع بنسبة 54.2% على أساس سنوي إلى 12.67 مليار دولار في الربع الثالث.

وحسب القطاع، ارتفع الاستثمار للبلاد في قطاع التصنيع بنسبة 7.3% على أساس سنوي إلى 3.65 مليار دولار، وارتفع الاستثمار في قطاع التمويل والتأمين بنسبة 84.6% إلى 7.19 مليار دولار.

لكن استثمارات الشركات المحلية في قطاعي التجزئة والجملة تراجعت بنسبة 32% إلى 470 مليون دولار.