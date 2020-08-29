نمو في حصة التأمين التكافلي من الأقساط المُحصلة في أول خمسة شهور (جراف)

شهدت حصة شركات التأمين التكافلي- بنشاطي الحياة والممتلكات- ، من الأقساط المحصلة في الخمسة شهور الأولي، من العام الحالي- بداية من يناير حتي نهاية مايو- نموًا ملحوظًا ، مقارنة بحصتها في الشهور المقابلة من العام الماضي 2019.

1.3 مليار جنيه زيادة في الأقساط المحصلة

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت حصيلة سوق التأمين الكلية، من الأقساط المُحصلة 15.2 مليار جنيه، في الشهور الخمسة الأولي من العام الجاري 2020 ، مقابل 13.9 مليار جنيه ، أقساطًا محصلة في الشهور المقابلة من العام الماضي 2020 ، بزيادة تصل الي 1.3 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلي 9.6%.

وتوزعت حصيلة أقساط التأمين، المحصلة في الشهور الخمسة الأولي من العام الحالي، البالغ قيمتها 15.2 مليار جنيه، بواقع 12.5 مليار جنيه تقريبًا، لصالح شركات التأمين التجاري أو التقليدي، مقابل 2.8 مليار جنيه، هي نصيب شركات التأمين التكافلي من الحصيلة.

أما حصيلة أقساط التأمين، المحصلة في الشهور الخمسة الأولي من العام الماضي 2019، البالغ قيمتها 13.9 مليار جنيه، فتوزعت بواقع 12.3 مليار جنيه ، لصالح شركات التأمين التجاري أو التقليدي، مقابل 1.6 مليار جنيه، هي نصيب شركات التأمين التكافلي من الحصيلة.

1 % نموًا في حصيلة أقساط التأمين التجاري

وشهدت الأقساط المحصلة، لصالح شركات التأمين التجاري، نموًا بلغت نسبته 1% في الشهور الخمسة الأولي من العام الجاري 2020، مقارنة بحصيلة الفترة المقابلة من العام الماضي 2019 ، لترتفع إلي 12.5 مليار جنيه، مقابل 12.3 ىمليار جنيه ، خلال فترتي المقارنة.

وفي المقابل، شهدت الأقساط المحصلة، لصالح شركات التأمين التكافلي، نموًا بلغت نسبته 78% في الشهور الخمسة الأولي من العام الجاري 2020، مقارنة بحصيلة الفترة المقابلة من العام الماضي 2019 ، لترتفع إلي 2.8 مليار جنيه، مقابل 1.6 ىمليار جنيه ، خلال فترتي المقارنة.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات التأمين التجاري أو التقليدي، وشركات التأمين التكافلي، من الأقساط المحصلة، في الشهور الخمسة الأولي من العام الحالي 2020.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات التأمين التجاري أو التقليدي، وشركات التأمين التكافلي، من الأقساط المحصلة، في الشهور الخمسة الأولي من العام الماضي 2019.