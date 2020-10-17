نمو طفيف فى الأقساط المحصلة لنشاط التأمين التجارى خلال 8 أشهر الأولى من العام

شهدت الأقساط المحصلة فى نشاط التأمين التجارى نموا طفيفا خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر أغسطس الماضى بنسبة 3.7% لتبلغ 20.8 مليار جنيه، مقابل 20.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبلغت قيمة الارتفاع فى الأقساط 750.5 مليون جنيه، فيما ارتفعت الأقساط المحصلة فى نشاط التكافل بنسبة 74% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2020 حتى شهر أغسطس الماضى لتبلغ 4.4 مليار جنيه مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق ، وبلغت قيمة الارتفاع فى أقساط شركات التكافل 1.9 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

الأقساط المحصلة فى نشاط التأمين التجارى تستحوذ على نصيب الأسد من الفاتورة

وبلغت حصة الأقساط المحصلة فى نشاط التأمين التجارى خلال الثمانية شهور الأولى من العام وحتى شهر أغسطس الماضى من إجمالى أقساط السوق خلال تلك الفترة 82.5%، وفقا لتقرير شهر أغسطس والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما بلغت حصة نشاط التكافل من تلك الأقساط المحصلة لسوق التأمين خلال تلك الفترة فقد بلغت 17.5%.

وكانت شركات التأمين، العاملة في السوق المصرية، بتنوع أنشطتها سواء في الحياة أو الممتلكات، وبتعدد أنظمتها سواء في التكافلي أو التجاري، قد سسدت فاتورة تعويضات ومطالبات، بلغت قيمتها ما يزيد علي 12.9 مليار جنيه، في الشهور الثمانية الأولي، من العام الحالي 2020، مقابل 11.5 مليار جنيه تقريبًا، مُسددة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019 ، بزيادة تصل الي 1.4 مليار جنيه، بنسبة إرتفاع بلغت 12.3%.

شركات الممتلكات تسدد 7.1 مليار جنيه

وبلغ نصيب شركات التأمين، العاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات، من فاتورة التعويضات المُسددة، في الشهور الثمانية الأولي من العام الحالي، 7.1 مليار جنيه، مقابل 5.8 مليار جنيه تقريبًا، هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من فاتورة المطالبات المُسددة، في الفترة نفسها من العام الحالي.

في سياق متصل، كشفت البيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سداد شركات التأمين المصرية، 1.6 مليار جنيه تقريبًا، تعويضات ومطالبات في شهر أغسطس الماضي منفردًا، مقارنة بملياري جنيه، هي جملة التعويضات المُسددة في الشهر المقابل من العام الماضي 2019 ، بإنخفاض قيمته 400 مليون جنيه تقريبًا، بنسبة 22.4%.