تأميـــن

نمو طفيف فى الأقساط المحصلة لنشاط التأمين التجارى خلال 8 أشهر الأولى من العام

بلغت حصة الأقساط المحصلة فى نشاط التأمين التجارى حتى شهر أغسطس الماضى 82.5%
الشاذلي جمعة 2:58 م, السبت, 17 أكتوبر 20 2:58 م, السبت, 17 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت الأقساط المحصلة فى نشاط التأمين التجارى نموا طفيفا خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر أغسطس الماضى بنسبة 3.7% لتبلغ 20.8 مليار جنيه، مقابل 20.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبلغت قيمة الارتفاع فى الأقساط 750.5 مليون جنيه، فيما ارتفعت الأقساط المحصلة فى نشاط التكافل بنسبة 74% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2020 حتى شهر أغسطس الماضى لتبلغ 4.4 مليار جنيه مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق ، وبلغت قيمة الارتفاع فى أقساط شركات التكافل 1.9 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

اقرأ أيضا  انخفاض ملحوظ فى تعويضات شركات التأمين التجارى خلال أغسطس الماضى

الأقساط المحصلة فى نشاط التأمين التجارى تستحوذ على نصيب الأسد من الفاتورة

وبلغت حصة الأقساط المحصلة فى نشاط التأمين التجارى خلال الثمانية شهور الأولى من العام وحتى شهر أغسطس الماضى من إجمالى أقساط السوق خلال تلك الفترة 82.5%، وفقا لتقرير شهر أغسطس والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما بلغت حصة نشاط التكافل من تلك الأقساط المحصلة لسوق التأمين خلال تلك الفترة فقد بلغت 17.5%.

وكانت شركات التأمين، العاملة في السوق المصرية، بتنوع أنشطتها سواء في الحياة أو الممتلكات، وبتعدد أنظمتها سواء في التكافلي أو التجاري، قد سسدت فاتورة تعويضات ومطالبات، بلغت قيمتها ما يزيد علي 12.9 مليار جنيه، في الشهور الثمانية الأولي، من العام الحالي 2020، مقابل 11.5 مليار جنيه تقريبًا، مُسددة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019 ، بزيادة تصل الي 1.4 مليار جنيه، بنسبة إرتفاع بلغت 12.3%.

اقرأ أيضا  شركات التأمين التكافلي تحقق 75.4% نموا في أقساطها المحصلة خلال أغسطس الماضي

شركات الممتلكات تسدد 7.1 مليار جنيه

وبلغ نصيب شركات التأمين، العاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات، من فاتورة التعويضات المُسددة، في الشهور الثمانية الأولي من العام الحالي، 7.1 مليار جنيه، مقابل 5.8 مليار جنيه تقريبًا، هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من فاتورة المطالبات المُسددة، في الفترة نفسها من العام الحالي.

اقرأ أيضا  شركات التأمين تُسدد 12.9 مليار جنيه تعويضات ومطالبات في ثمانية شهور (جراف)

في سياق متصل، كشفت البيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سداد شركات التأمين المصرية، 1.6 مليار جنيه تقريبًا، تعويضات ومطالبات في شهر أغسطس الماضي منفردًا، مقارنة بملياري جنيه، هي جملة التعويضات المُسددة في الشهر المقابل من العام الماضي 2019 ، بإنخفاض قيمته 400 مليون جنيه تقريبًا، بنسبة 22.4%.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الشاذلي جمعة

ملف الكاتب الشاذلي جمعة

اقرأ أيضاً

زيادة كبيرة فى فاتورة تعويضات شركات التأمين التكافلى خلال 8 أشهر الأولى من العام

الشاذلي جمعة 3:32 م, السبت, 17 أكتوبر 20

شركات التأمين التكافلي تحقق 75.4% نموا في أقساطها المحصلة خلال أغسطس الماضي

الشاذلي جمعة 1:57 م, السبت, 17 أكتوبر 20

حجم أقساط التأمين التكافلي تناهز 23.7 مليار دولار على مستوى العالم خلال العام الماضي

الشاذلي جمعة 12:40 م, الأحد, 4 أكتوبر 20

ارتفاع تعويضات التأمين التكافلى بنسبة 75% خلال 7 شهور

الشاذلي جمعة 3:27 م, الخميس, 10 سبتمبر 20

زيادة 73.8% فى أقساط التأمين التكافلى المحصلة خلال الشهور الـ 7 الأولى من العام

الشاذلي جمعة 2:55 م, الخميس, 10 سبتمبر 20

«المصرية للتأمين التكافلي» تخطط لافتتاح فرعها الرابع عشر في الإسماعيلية

الشاذلي جمعة 1:08 م, الثلاثاء, 8 سبتمبر 20