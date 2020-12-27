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نمو صادرات «هيونداي» و«كيا» من السيارات الصديقة للبيئة 26% خلال 11 شهرا

باعت هيونداى وكيا 137,286 سيارة كهربائية
أحمد فراج 11:30 ص, الأحد, 27 ديسمبر 20 11:30 ص, الأحد, 27 ديسمبر 20

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أظهرت بيانات ارتفاع صادرات هيونداي وكيا من السيارات الصديقة للبيئة إلى أكثر من 300 ألف وحدة خلال العام الجارى، حيث باعت شركتا هيونداي موتور وكيا موتورز التابعة لها 306,266 سيارة صديقة للبيئة في الأسواق الخارجية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 26.8% عن نفس الفترة من العام السابق، بحسب وكالة يونهاب.

باعت هيونداى وكيا 137,286 سيارة كهربائية

ومن بين السيارات الصديقة للبيئة التى باعتها “هيونداي وكيا” خلال الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام، هناك 137,286 سيارة كهربائية و118,816 سيارة هجينة و49,299 سيارة كهربائية هجينة قابلة للتوصيل بمصدر كهرباء (PHEV) و865 سيارة كهربائية ذات خلايا الوقود الهيدروجينية (FCEV).

ووصلت المبيعات الخارجية لسيارة هيونداي كونا الكهربائية إلى 70,018 وحدة خلال الأشهر الـ11 الأولى بزيادة قدرها 129.7% عن نفس الفترة من العام السابق.

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في حين، بلغت المبيعات الخارجية لسيارة كيا نيرو الكهربائية 44,146 وحدة خلال الأشهر الـ11 الأولى بارتفاع قدره 195.6%.

وقالت شركة هيونداي موتور يوم 10 ديسمبر إنها ستعزز تشكيلتها من السيارات الكهربائية لتحقيق حصة سوقية تبلغ ما بين 8% إلى 10% في سوق السيارات الكهربائية العالمية بحلول عام 2040.

تخطط هيونداي لإطلاق السيارة “IONIQ 5” في العام المقبل

ولتحقيق هذا الهدف، تخطط هيونداي لإطلاق السيارة “IONIQ 5” في العام المقبل، وهي أول نموذج كهربائي بالكامل يعتمد على منصة السيارات الكهربائية الخاصة بها التي تسمى “المنصة المعيارية العالمية الكهربائية” (E-GMP).

من ناحية أخرى، تخطط شركة كيا موتورز لتوسيع تشكيلة سياراتها الكهربائية بحلول عام 2025 من خلال إضافة 11 طرازًا من السيارات الكهربائية، وزيادة نسبة مبيعات السيارات الكهربائية في الأسواق المحلية والمتطورة مثل أمريكا الشمالية وأوروبا إلى 20%، وزيادة نسبة مبيعات السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية إلى 25% بحلول عام 2029.

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كما تستعد كيا لطرح سيارة كهربائية “CV” (اسم المشروع) معتمدة على المنصة المعيارية العالمية الكهربائية.

وصدرت شركة هيونداي موتور وشركة كيا موتورز التابعة لها ما يقرب من 100 ألف سيارة كهربائية في هذا العام.

وقالت هيونداي موتور وكيا موتورز إنهما صدرتا ما مجموعه 98,505 سيارات كهربائية إلى الخارج خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 71.3% عن نفس الفترة من العام الماضي(57,517 وحدة).

تصدرت سيارة “كونا” لـ هيونداي قائمة السيارات الكهربائية التي تم تصديرها هذا العام بـ 41,384 وحدة خلال الـ 10 أشهر الأولى

وتصدرت سيارة “كونا” لـ هيونداي موتور قائمة السيارات الكهربائية التي صدرتها هيونداي وكيا إلى الخارج في هذا العام، بـ 41,384 وحدة خلال الـ 10 أشهر الأولى من هذا العام. وارتفعت صادرات “كونا” بنسبة 53.7% مقارنة بـ 26,922 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.

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وارتفعت صادرات سيارتا “نيرو” و”سول” لـ كيا موتوز بنسبتي 210.5% و50.4% إلى 38,299 وحدة و8,244 وحدة على التوالي، في حين انخفضت صادرات سيارة “أيونيك” لـ هيونداي موتور بنسبة 17.2% إلى 10,578 وحدة.

وفي شهر أكتوبر الماضى، صدرت هيونداي وكيا ما مجموعه 12,740 وحدة إلى الخارج، بزيادة قدرها 39.7% عن نفس الشهر من العام الماضي(9,119 وحدة).

وارتفعت صادرات “نيرو” بنسبة 202.5% على أساس سنوي لتصل إلى 5,554 وحدة. كما زادت صادرات “كونا” بنسبة 47.6% إلى 5,767 وحدة.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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