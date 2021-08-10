نمو صادرات مصر من المركبات %207 خلال عام 2020

نمت صادرات مصر من المركبات خلال عام 2020 بنسبة تصل إلى %207 لتسجل 3.02 مليون دولار، مقارنة مع عام 2019، والتى بلغت 984 ألف دولار، لتحتل بذلك المرتبة 81 فى قائمة الدول المصدرة للمركبات، رغم التداعيات السلبية التى شهدها العام على مدار العام الماضى، والتى تسبب فى اتخاذ كافة دول العالم العديد من التدابير الاحترازية بهدف السيطرة على الوباء، والتى كان لها الأثر السلبى على حركة التجارية العالمية، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن موقع WTEx الكندى المتخصص فى نشر اتجاهات التجارية العالمية.

وتراجعت صادرات العالم من السيارات خلال العام الماضى بنسبة تصل إلى %17.2 لتهبط إلى 633.6 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع عام 2019، والذى بلغ 764.9 مليار دولار، لتحتل السيارات المركز الثانى فى قائمة السلع والخدمات الأكثر تصديرًا فى العالم، فى حين جاء النفط فى مركز الصدارة.

أوروبا تستحوذ على %55.4 من صادرات السيارات فى العالم

أشار التقرير إلى أن صادرات أوروبا من سيارات الركوب بلغت خلال العام الماضى 351.2 مليار دولار لتستحوذ بذلك على مركز الصدارة بحصة تصل إلى %55.4 من الإجمالى العالمي، فيما جاءت آسيا فى المركز الثانى بحصة %24.3 بقيمة تقدر بنحو 154 مليار دولار.

جاءت أمريكا الشمالية فى المركز الثالث بعد أن تمكنت من تصدير سيارات ملاكى بقيمة 117.2 مليار دولار أمريكي، بحصة تقدر نسبتها بـ %18.5 من الإجمالى العالمي.

أما باقى قارات وأقاليم العالم والتى تشمل إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وأستراليا ونيوزيلندا فبلغت حصتهم المجمعة %1.73 من الإجمالى العالمي، بقيمة قدرت بـ 10.9 مليار دولار.

ألمانيا فى الصدارة

جاءت ألمانيا على قمة الدول الأعلى تصديرًا للسيارات الملاكى خلال العام الماضى بعد أن تمكنت من توريد مركبات بقيمة 122.3 مليار دولار أمريكي، بتراجع %17.6 عن معدلات 2019، لتستحوذ بمفردها على ما يقرب من %19.3 من الإجمالى العالمي.

وحصلت اليابان على المركز الثانى فى القائمة بعد أن تمكنت من تصدير سيارات ملاكى على مدار العام الماضى بقيمة 80.9 مليار دولار، بتراجع %17.5 عن عام 2019، لتقدر حصتها من الإجمالى العالمى بـ %12.8

وهيمنت الولايات المتحدة على المركز الثالث فى قائمة الدول الأكثر تصديرًا للسيارات خلال العام الماضى، بقيمة 45.6 مليار دولار، بتراجع %18.7 عن مستويات عام 2019، بحصة تصل إلى %7.2 من الإجمالى العالمي، فيما حلت المكسيك فى المركز الرابع بقيمة 39.5 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته %22 وبحصة تصديرية %6.2.

كوريا الجنوبية بالمركز الخامس

أشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية جاءت فى المركز الخامس فى قائمة الدول الأعلى تصديرًا للسيارات بنهاية العام الماضى، إذ بلغت صادراتها 35.6 مليار دولار أمريكي، بتراجع %11.9 لتستحوذ على حصة تمثل %5.6 من إجمالى صادرات العالم من الملاكي.

وحصلت بلجيكا على المركز السادس فى القائمة بتصديرها سيارات بقيمة 33.3 مليار دولار، بتراجع %12.9 عن مستويات 2019، لتستحوذ على حصة تقدر بـ %5.3 أما المركز السابع فجاء من نصيب كندا، والتى بلغت صادراتها العام الماضى 32 مليار دولار، بتراجع %21.3 عن العام ما قبل الماضى، بحصة سوقية تصل إلى %5.1.

واستحوذت أسبانيا على المركز الثامن بتصديرها سيارات بنحو 31.5 مليار دولار خلال العام الماضى، بتراجع %8.3 وبحصة تصل إلى %5 وفى المركز التاسع المملكة المتحدة بقيمة 26.6 مليار دولار، بهبوط بلغت نسبته %31.1 بحصة سوقية تصل إلى %4.2.

واقتنصت سلوفاكيا المركز العاشر فى القائمة لتصبح الدولة الوحيد من ضمن أكبر 10 دول تحقق نموًا فى صادراتها من سيارات الركوب على مدار العام الماضى، بنسبة %23.7 لتستحوذ بذلك على حصة تمثل %3.7 من الإجمالى العالمي.

وذكر التقرير أن أكبر 15 دولة تصديرًا لسيارات الركوب العام الماضى تمكنت من الاستحواذ على حصة تصل إلى %86.4 من الإجمالى العالمى فى 2020، فيما بلغت حصة باقى الدول %13.6 فقط.

الصين فى المركز السادس

على الرغم من كون الصين أكبر منتج للسيارات فى العالم إلا أنها احتلت المركز 16 فى قائمة الدول الأعلى تصديرًا للسيارات الملاكى خلال العام الماضى، بقيمة تصل إلى 9.9 مليار دولار، بنمو بلغ %15.1 لتستحوذ على حصة متواضعه للغاية تصل إلى %1.6 من الإجمالى العالمي.

وبحسب البيانات الصادرة عن الرابطة العالمية لصناعة السيارات، تمكنت الصين خلال العام الماضى من إنتاج وتصنيع 25.2 مليون سيارة، مقارنة مع إنتاج 2019 والذى بلغ 25.7 مليون مركبة، بتراجع بلغ %2 لتحصل على حصة سوقية تمثل %32.5 من الإنتاج العالمي.