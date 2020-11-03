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نمو صادرات كيا موتورز 7% خلال أكتوبر بفعل ارتفاع الطلب على السيارات الرياضية

باعت كيا 265,714 سيارة في أكتوبر في ارتفاع عن 250,515 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي
أحمد فراج 1:08 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20 1:08 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

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أعلنت شركة كيا موتورز أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 6.1% في الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بفضل الطلب القوي على طرازات السيارات الرياضية متعددة الأغراض، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت كيا موتورز في بيان لها إنها باعت 265,714 سيارة في أكتوبر، في ارتفاع عن 250,515 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي، مدعومة بالمبيعات القوية لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات “سبورتاج”.

ارتفعت مبيعات كيا المحلية بنسبة 1.8% في أكتوبر

وارتفعت مبيعات كيا المحلية بنسبة 1.8% في أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 48,009 وحدة.

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كما زادت مبيعات كيا الخارجية بنسبة 7% في نفس الشهر لتبلغ 217,705 وحدة، رغم تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، تراجعت مبيعاتها بنسبة 7.2% لتصل إلى 2,129,851 سيارة من 2,294,295 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

ومن أجل تعزيز المبيعات، تخطط كيا لإطلاق سيارة سول بوكس الجديدة بالكامل وسيارة سيلتوس المدمجة الجديدة بالكامل في الأسواق العالمية في وقت لاحق من هذا العام.

انخفض صافي أرباح كيا خلال الربع الثالث بنسبة 59%

 وأعلنت كيا موتورز مؤخرا أن صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي انخفض بنسبة 59% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب المخصصات الضخمة لعمليات الاستدعاء وإدارة الجودة.

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وقالت الشركة في بيان لها إن صافي أرباح الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر انخفض إلى 133.68 مليار وون (118 مليون دولار أمريكي) من 325.80 مليار وون في نفس الفترة من العام الماضي.

وخصصت كيا 1.26 تريليون وون لتكاليف استدعاء محرك معيب وإدارة الجودة، وهو ما انعكس على النتائج الفصلية.

وفي أواخر العام الماضي، توصلت مجموعة هيونداي موتور إلى تسوية مع مالكي السيارات بشأن مشاكل محرك ثيتا 2 GDi، في الولايات المتحدة.

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وانخفضت أرباح شركة كيا التشغيلية بنسبة 33% لتصل إلى 195.23 مليار وون في الربع الثالث من 291.47 مليار وون في العام السابق. وزادت المبيعات بنسبة 8.2% لتصل إلى 16.32 تريليون وون من 15.09 تريليون وون خلال نفس الفترة.

وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر، انخفض صافي أرباح كيا أيضًا بنسبة 64% إلى 525.96 مليار وون من 1.48 تريليون وون في الفترة نفسها من العام الماضي.

وباعت كيا موتورز 1,863,966 وحدة خلال الأشهر التسعة الأولى، بانخفاض نسبته 8.8% من 2,043,780 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي، وسط انتشار كوفيد-19.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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