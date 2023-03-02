نمو صادرات كيا من السيارات 3.9% خلال فبراير

أعلنت شركة “كيا” ثاني أكبر شركة لتصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 15% خلال شهر فبراير مقارنة بالعام الماضي بسبب تحسن تشكيلة منتجاتها وزيادة الإنتاج على الرغم من نقص الرقائق، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت “كيا” في بيان إنها باعت 254,027 سيارة في فبراير، ارتفاعا من 221,472 سيارة في العام السابق.

وارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 50,016 سيارة في الشهر الماضي من 39,413 سيارة، بينما زادت المبيعات الخارجية بنسبة 3.9% لتصل إلى 203,708 سيارة من 181,910 سيارة خلال الفترة المذكورة، مع زيادة الطلب على السيارات الرياضية ذات الاستخدامات المتعددة “سبورتاج” و”سورينتو” و”سيلتوس”.

وقالت الشركة: «ارتفعت المبيعات الشهرية من خلال تحسن تشكيلة المنتجات التي ركزت على السيارات الرياضية ذات الاستخدامات المتعددة والسيارات الصديقة للبيئة وزيادة الإنتاج».

وفي الفترة من يناير إلى فبراير، ارتفعت المبيعات بنسبة 13% إلى 489,132 وحدة من 434,711 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي عام 2023، حددت الشركة هدف المبيعات عند 3.2 مليون وحدة، بما في ذلك 2.6 مليون وحدة في الأسواق العالمية.