اقتصاد وأسواق

نمو صادرات الرخام والجرانيت إلى 161 مليون دولار خلال 6 شهور

مقابل 87 مليونًا خلال الفترة المقابلة من العام الماضى
أحمد اللاهوني 8:45 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21 8:45 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21

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ارتفعت صادرات الرخام والجرانيت إلى 161 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021، مقابل 87 مليونًا خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء. وأشار التقرير إلى صعود صادرات المواد المحجرية والمعدنية لتسجل 157 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021، مقابل 156 مليونًا خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وأوضح إبراهيم غالى، رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، أن ارتفاع صادرات الرخام والجرانيت يعود إلى التوسع وفتح أسواق جديدة من خلال المشاركة الجيدة للشركات المصرية فى المعارض المتخصصة على مستوى العالم.

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 ولفت، فى تصريحات، لـ«المال»، إلى أن الرخام والجرانيت المصرى ذو جودة عالية مما يزيد من الطلب عليه، خاصة فى دول الخليج التى يوجد بها معارض دائمة للمنتجات المحلية.

يشار إلى أن صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية انخفضت بنحو %2 خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021 لتسجل 2 مليار و998 مليون دولار، مقابل 3 مليارت و46 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

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 ووفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء، حصلت «المال» على نسخة منه استحوذت 10 دول تضم إيطاليا وإسبانيا وكندا والسعودية وليبيا وتركيا والولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل والإمارات على نصيب الأسد من صادرات القطاع بإجمالى مليار و883 مليون دولار.

وصعدت صادرات مواد البناء إلى إيطاليا بنحو 87% لتسجل 392 مليون دولار خلال أول 6 شهور من 2021 مقابل 209 ملايين دولار الفترة نفسها من 2020 فيما انخفضت صادرات القطاع للإمارات لتسجل 292 مليون دولار.

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 وزادت صادرات القطاع إلى تركيا لتسجل 132 مليون دولار خلال أول 6 شهور من 2021 مقابل 67 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2020 كما صعدت الصادرات إلى ليبيا لتسجل 122 مليون دولار مقابل 66 مليون دولار.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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