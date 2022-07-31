نمو شحنات الهواتف الذكية لـ «سامسونج» إلى 62.5 مليون وحدة خلال الربع الثاني

حققت شركة سامسونج للإلكترونيات نموا في الربع الثاني من العام مقارنة مع العام السابق كشركة وحيدة من بين أعلى 5 علامات تجارية مصنعة للهواتف الذكية وسط تراجع مبيعات الهواتف الذكية على الصعيد العالمي مما مكن الشركة من الحفاظ على صدارتها في السوق، بحسب وكالة يونهاب.

ووفقا لشركة أبحاث السوق “كاونتر بوينت ريسيرش” ، بلغت شحنات الهواتف الذكية في السوق العالمية 294.5 مليون وحدة بتراجع نسبته 9% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بينما بلغت شحنات الهواتف الذكية لشركة “سامسونج” 62.5 مليون وحدة في الربع الثاني من العام بزيادة نسبتها 8% عن الفترة نفسها من العامي الماضي.

وقالت شركة “كاونتر بوينت ريسيرش” إن هذا النمو يعتبر إنجازا فريدا من نوعه من بين أعلى 5 شركات في سوق الهواتف الذكية.

وتراجعت شحنات الهواتف الذكية بمعدل 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت شحناتها للعلامات التجارية الصينية بما فيها شاومي ( Xiaomi) وفبفو( Vivo ) و أوبو(OPPO ) جراء فرض الصين إجراءات الإغلاق (حظر التنقل) بمعدل 25%، 15%، 22% على التوالي.

ووصلت حصة شركة “سامسونج” في سوق الهواتف الذكية العالمية 21% بزيادة نسبتها 3 نقاط مئوية عن الربع السابق من العام لتحافظ على صدارة الترتيب العالمي.

ورسم بعض المحللين صورة قاتمة لاستعادة سوق الهواتف الذكية العالمي في النصف الثاني من العام مثل الربع الثاني.

وتوقعت شركة “كاونتر بوينت ريسيرش” بأن الكثير من الدول على حافة الركود الاقتصادي في ظل توقعات متشائمة بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية، وأن عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع أسعار المواد الخام، وضعف طلب المستهلكين وغيرها تؤثر سلبا على سوق الهواتف الذكية.