نمو سوق متناهى الصغر يدعم ارتفاع الطلب على التأمين الطبى بعد كورونا

كشفت شبكة التأمين متناهى الصغر عن وجود زيادة غير مسبوقة فى الطلب العالمى على التأمين الصحى عبر الاقتصادات الناشئة فى العالم، وذلك منذ عقود مرت على شركات التأمين.

وأشارت نتائج دارسة الشبكة الدولية للتأمين متناهى الصغر لعام 2021 إلى أن وباء كورونا COVID-19 أدى إلى زيادة الطلب على التأمين الطبى للمجتمعات منخفضة الدخل.

وأظهر التقرير أن ما يصل إلى 377 مليون شخص مشمولون الآن بمنتج للتأمين متناهى الصغر في 30 دولة، مدرجة في البيانات، مع كون الصحة هي المنتج الأكثر شعبية.

متناهى الصغر بحاجة مستمرة لتعزيز تطوير منتجاته

ومن المعروف أن شبكة التأمين الأصغر هي منظمة عالمية غير ربحية تتألف من 80 عضوًا مؤسسيًا من أكثر من 40 دولة خبراء فى صناعة التأمين متناهى الصغر وهى ملتزمة بتعزيز تطوير وتقديم خدمات التأمين لذوي الدخل المنخفض.

وأوضحت الدراسة أنه تم دعم النمو في التأمين الصحي الصغير من خلال مجموعة من الخدمات الجديدة لدعم احتياجات العملاء المتغيرة والقدرة على الوصول إلى المنتجات ودفع ثمنها، بما في ذلك التثقيف الصحي والتطبيب عن بُعد.

وأضافت أنه كان هناك أيضًا ارتفاع في المنصات الرقمية، مثل تطبيقات نقل الركاب ومنصات التجارة الإلكترونية ، وتقديم التأمين الصحي والوصول إلى ملايين العملاء الجدد بتغطية يمكن دمجها مع الخدمات الحالية.

وقالت كاثرين بولفرماخر ، المديرة التنفيذية لشركة التأمين الصحي أن التقرير الخارج عن الدراسة يُظهر التأثير الهائل الذي أحدثه فيروس كورونا على شركات التأمين والمجتمعات ذات الدخل المنخفض ، حيث أدى الوباء إلى زيادة الوعي بخطر عدم التأمين، ما أدى إلى زيادة الطلب الكبير على التأمين الصحي ويمثل هذا التحول أكبر فرصة للقطاع منذ عقود كما قالت شبكة التامين متناى الصغر من قبل.

تأثير مبهر للتأمين الشامل حال توافره لمنخفضى الدخل

وأشارت بولفرماخر بينما كان التأمين على الحياة لسنوات عديدة المنتج الأول لمقدمي التأمين الذين ينتقلون إلى سوق التأمين الشامل ، يمكننا أن نرى أن السياسات الصحية في العديد من البلدان قد استولت على هذا الأمر الآن ، مما يوفر فرصة كبيرة لشركات التأمين التي تتطلع إلى دخول هذا القطاع.

كما علق فرانز فايوت وزير التعاون الإنمائي والشؤون الإنسانية في لوكسمبورغ ، بأنه وباء كورونا COVID-19 كشف الحاجة الحقيقية للتأمين الصحي في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم ، والتأثير الذي يمكن أن تحدثه منتجات التأمين الشامل لمن لا يزال لديهم القليل الحماية الاجتماعية في مجتمعاتهم.

وأكد أنه من المهم أن نواصل مراقبة الوجه المتغير لمشهد التأمين متناهى الصغر والبحث عن طرق جديدة يمكننا من خلالها مواصلة دعم البلدان النامية بينما نتحرك نحو تحسين المرونة للجميع.

مناشدة من أكسا لجعل التأمين متناهى الصغر بأسعار معقولة لمحتاجيه

أضافت غارانس واتيز ريتشارد ، رئيس عملاء أكسا الناشئين وعضو في شبكة التأمين الأصغر إن مشهد 2021 للتأمين متناهى الصغر هو دعوة إلى العمل للقطاع لجعل الحماية أكثر سهولة وبأسعار معقولة وملائمة لمن هم في أمس الحاجة إليها.

ودعت شركات التأمين ، الكبيرة والصغيرة ، المحلية والدولية ، والخبراء والوافدين الجدد في التأمين الشامل ، ليس فقط لقراءة هذا التقرير ولكن أيضًا للمشاركة في الإصدار التالي من هذا المقياس السنوي للحصول على مشهد أكثر شمولاً من أي وقت مضى. “