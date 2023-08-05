نمو سوق إدارة الثروات المصرفية في الصين إلى 3.55 تريليون دولار خلال النصف الأول

نمت سوق إدارة الثروات المصرفية في الصين بشكل مطرد في النصف الأول من العام، وفقا لمركز تسجيل وإيداع إدارة الثروات المصرفية الصيني، وفقا لوكالة شينخوا.

في نهاية يونيو، بلغ عدد المستثمرين الذين يمتلكون منتجات إدارة الثروات المصرفية 104 ملايين، بزيادة 13.41% على أساس سنوي، وفقا للمركز.

وكان لدى النظام المصرفي في البلاد ما مجموعه 25.34 تريليون يوان (حوالي 3.55 تريليون دولار أمريكي) من منتجات إدارة الثروات المتميزة في نهاية يونيو، منها 24.11 تريليون يوان من منتجات الدخل الثابت.

وقال المركز إن هناك 37100 منتج من 265 مؤسسة مصرفية و30 شركة لإدارة الثروات في نفس الفترة، بزيادة 6.88 % مقارنة ببداية العام.