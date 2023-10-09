نمو سجلات التجارة الإلكترونية في السعودية 12% خلال الربع الثالث

نمت سجلات التجارة الإلكترونية في السعودية، بنسبة 12% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023، كما نمت السجلات التجارية في عددٍ من القطاعات مثل حلول التقنية المالية، والطب الاتصالي، والبرمجيات الخاصة، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بقطاعات الترفيه، والسياحة، والعقارات، بحسب شبكة ” سى إن إن”.

جاء ذلك ضمن النشرة الربعية التي أطلقتها وزارة التجارة السعودية أمس، إذ كشفت عن إصدار 36.330 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الثالث، بعدما كانت 35.314 في الربع الثاني من العام الجاري.

وتصدرت الرياض أعلى 5 مناطق شهدت سجلات التجارة الإلكترونية، تلتها مكة المكرمة، والشرقية، والمدينة المنورة، والقصيم، علماً أن السعودية واحدة من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية.

بدأ انتشار التجارة الإلكترونية في السعودية منذ عام 2019، وبلغ 28 مليون ريال في اليوم، بينما ارتفع في 2020 ليحقق 107 ملايين ريال، وفقاً للبنك المركزي السعودي.

وشكلت المبيعات عبر الإنترنت 6 % من إجمالي مبيعات التجزئة في السعودية لعام 2020، وفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية، وفي 2022، سجلت التجارة الإلكترونية في السعودية نمواً بقيمة 122.67 مليار ريال، مقابل 74.32 مليار ريال في 2021، وفقاً لبيانات المركزي السعودي.

كما شهدت سجلات قطاع الألعاب الإلكترونية نمواً بنحو 56 % خلال الربع الثالث، إذ بلغت 2.803 سجلات مقارنة بنحو 1.795 في الربع الثاني من العام الماضي، ونمت سجلات حلول التقنية المالية بنسبة 21 %، إذ بلغت 2.831 سجلاً في الربع الثالث.

أما بالنسبة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فقد استفادت نحو 1325 منشأة من خدمة مزايا، ووفرت 3.19 مليون ريال.

وكشفت الوزارة عن إصدار أكثر من 83 ألف سجل تجاري خلال الربع الثالث، بينما بلغت السجلات التجارية القائمة أكثر من مليون و371 ألف سجل تجاري، ما يوفِّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.