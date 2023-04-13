نمو خدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا 15 % في الربع الأول

شهدت خدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا نموا قويا في الربع الأول من العام، حسبما أظهرت بيانات رسمية.

وذكرت وكالة شينخوا أن عدد خدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا ارتفع بنسبة 15 % على أساس سنوي لتصل الرحلات إلى 4186 رحلة في الربع الأول من العام، وفقا لشركة مجموعة السكك الحديد الوطنية الصينية المحدودة.

وتعاملت قطارات الشحن مع 450 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدما من البضائع من يناير إلى مارس، بزيادة 28 % مقارنة بعام مضى، وفقا للشركة.

وفي مارس وحده، ارتفع عدد الرحلات بنسبة 31 % على أساس سنوي ليصل إلى 1488. ونقلت القطارات ما مجموعه 162 ألف وحدة مكافئة من البضائع، ما يمثل زيادة بنسبة 52 % مقارنة بالعام الماضى.

يشار إلى أن قطارات الشحن بين الصين وأوروبا بدأت عملياتها في عام 2011، ووفرت قناة آمنة وموثوقة بين آسيا وأوروبا، حيث تنقل أكثر من 50000 نوع من البضائع.