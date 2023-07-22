نمو حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الصينية إلى 79 مليار دولار في 6 أشهر

قالت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، الجهة الرقابية على العملات الأجنبية في البلاد، إن المستثمرين الأجانب واصلوا زيادة حيازاتهم في السندات الصينية الداخلية على مدار الشهرين الماضيين، بحسب وكالة شينخوا.

وقالت وانغ تشون يينغ، نائبة رئيس مصلحة الدولة للنقد الأجنبي، خلال مؤتمر صحفي، أن صافي شراء المستثمرين الأجانب للسندات المُقوّمة باليوان المتداولة في سوق ما بين البنوك الصينية بلغ 79 مليار دولار أمريكي للنصف الأول من العام الجاري، ما يعكس النمو الذي شهده العام الماضي.

وأضافت وانغ أن المؤسسات الأجنبية زادت حيازاتها من السندات الصينية في سوق ما بين البنوك في شهر يونيو الماضي لوحده، بأكثر من 11 مليار دولار أمريكي، لتتوسع للشهر الثاني على التوالي.

وقالت وانغ: “أصبحت سوق السندات الصينية خياراً رئيسياً لتخطيط الاستثمار العالمي للمؤسسات الأجنبية”، مضيفة أن أكثر من 1100 مؤسسة أجنبية دخلت سوق السندات بين البنوك في البلاد حتى نهاية يونيو 2023.