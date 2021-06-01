نمو جماعي في المؤشرات المالية لشركة الدلتا للتأمين (جراف)

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

كشفت نتائج أعمال شركة الدلتا للتأمين، عن الفترة المنتهية في نهاية مارس من العام الحالي- نهاية الربع الثالث من العام المالي 2020/ 2021- عن نموًا جماعيًا في كافة مؤشراتها المالية.

ووفقًا لنتائج الأعمال – حصلت المال علي نسخة منها- شهدت الإيرادات إرتفاعًا ملحوظًا لتصل الي 518.6 مليون جنيه ، في نهاية مارس 2021 ، مقابل 408.3 مليون جنيه في مارس 2020 ، بزيادة تصل الي 110.3 ملايين جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 27%.

47.6 مليون جنيه زيادة في إجمالي الأرباح

من ناحية أخري، إرتفع إجمالي ربح شركة الدلتا للتأمين، في نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي، ليصل إلي 134.5 مليون جنيه، مقابل 86.9 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بزيادة تصل الي 47.6 مليون جنيه، وبنسبة نمو 54.7%.

وبلغ صافي الربح بعد الضريبة، 116.2 مليون جنيه ، في نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي ، مقابل 78.2 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بزيادة تصل الي 38 مليون جنيه، وبنسبة نمو 48.6%.

صافي ربح الدلتا للتأمين يلامس 134.5 مليون جنيه

في السياق ذااته بلغ صافي الربح قبل الضريبة بشركة الدلتا للتأمين، 134.5 مليون جنيه ، في نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي ، مقابل 86.9 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بزيادة تصل الي 47.6 مليون جنيه، وبنسبة نمو 54.7%.

وإرتفع صافي رأس المال العامل، بشركة الدلتا للتأمين، ليصل الي 540.5 مليون جنيه تقريبًا، في نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقابل 443.8 مليون جنيه، في الربع المقابل من العام المالي الماضي، بنمو نسبته 21.8%.

23.1 % نموًا في حقوق الملكية

وشهد مؤشر حقوق الملكية، نموًا نسبته 23.1% بشركة الدلتا للتأمين، ليصل الي 546.2 مليون جنيه تقريبًا، في نهاية مارس 2021 ، مقابل 443.8 مليون جنيه، بنهاية مارس المقابل من 2020.

الجراف التالي، يوضح أبرز المؤشرات المالية، بشركة الدلتا للتأمين، في نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020/2021 ، مقارنة بالربع المقابل من العام المالي الماضي 2019/2020.

الجراف التالي، يوضح نسب النمو في المؤشرات المالية، بشركة الدلتا للتأمين، نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020/2021 ، مقارنة بالربع المقابل من العام المالي الماضي 2019/2020.