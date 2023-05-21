نمو ثروة زوكربيرج بمقدار 44 مليار دولار هذا العام

أفادت وكالة “بلومبرج”، بأن ثروة مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لشركة “ميتا” ، مالكة فيسبوك، نمت هذا العام بمقدار 44 مليار دولار، وهذا أسرع نمو في رأس المال بين المليارديرات.

وجاء في تقرير الوكالة: “زادت ثروة مارك زوكربيرج الصافية بمقدار 44 مليار دولار هذا العام، وهذه هي أسرع زيادة بين المليارديرات الآخرين هذا العام”.

يشار إلى أن رجل الأعمال المذكور ركز في عام 2022 على بناء ما يسمى بـ”ميتافيرس” Metaverse- وهي كلمة‏ كلمة تتكون من شقين الأول meta والثاني Verse ، وذلك بهدف الهيمنة في هذا المجال، “مع إنفاق كل ما يتوجب على ذلك”.

وبحسب الوكالة، في مرحلة ما، بسبب هذه الاستثمارات، انخفضت ثروة زوكربيرج بمقدار 100 مليار دولار.

ووفقا للوكالة تقدر كامل ثروة زوكربيرج في اللحظة الحالية بـ 89.9 مليار دولار، ليدخل بهذا قائمة أثرى الأثرياء حول العالم.

وبحسب مؤشر Bloomberg Billionaires، يحتل زوكربيرج بثروته هذه المرتبة 12 بين أثرياء العالم، كما يحتل المرتبة الأولى بين الأثرياء من حيث مقدار ارتفاع ثروته منذ بداية العام الجاري، يليه في المرتبة الثانية رئيس شركة لوي فيتون للأزياء مويت هينيسي برنارد أرنو، وفي المركز الثالث رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.