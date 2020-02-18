نمو بين 16 و48% لحصيلة الضرائب المرتبطة بالنشاط الاقتصادي في 6 أشهر

حققت حصيلة الضرائب المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، الممثلة في ضرائب باقي الشركات، والرواتب المحلية، والنشاط التجاري والصناعي، والمهن الحرة، نموًّا تراوح بين 16 و48%، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

بقيادة الضرائب على باقي الشركات

وتصدَّر النمو حصيلة الضريبة على بند باقي الشركات بنسبة 48% إلى 40 مليار جنيه، مقارنة بـ27 مليارًا، في الفترة المقارنة من العام المالي السابق، فيما تبلغ الحصيلة الإجمالية المستهدفة للعام المالي نحو 111 مليار جنيه.

ضرائب الرواتب المحلية تأتي بالمرتبة الثانية

وجاءت ثانيًا حصيلة الضرائب على الرواتب المحلية بزيادة بنسبة وصلت لنحو 24%، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019- 2020.

وسجلت الضرائب على الرواتب المحلية 29.8 مليار جنيه، في الأشهر الستة الأولى من العام المالي، مقارنة بـ24.1 مليار جنيه، في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، فيما يبلغ إجمالي مستهدف العام 57.3 مليار جنيه للعام بالكامل.

ضرائب النشاط التجاري الثالثة

وسجلت الضرائب على النشاط التجاري والصناعي نموًّا بواقع 22% مسجلة 10.14 مليون جنيه، في النصف الأول من العام المالي، مقابل 8.3 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وجاءت أخيرًا الضرائب على المهن غير التجارية بنمو نحو 16% مسجلة 767 مليون جنيه، مقارنة بـ663 مليون جنيه في الفترة المماثلة، بينما يبلغ مستهدف العام المالي الحالي بالكامل 3.7 مليار جنيه.

الإيرادات الضريبية 75% من إجمالي إيرادات مصر

وتمثل الإيرادات الضريبية ما يعادل 75% من إجمالي إيرادات الدولة المصرية، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية الدكتور محمد معيط.

وسجل إجمالي الإيرادات الضريبية 303.8 مليار جنيه، خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو– ديسمبر 2019)، فيما تبلغ الحصيلة الإجمالية 856.6 مليار جنيه خلال العام بالكامل، من إجمالي إيرادات مستهدفة 1.13 تريليون جنيه.