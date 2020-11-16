نمو النشاط الصناعي الصيني 6.9% في أكتوبر.. واستمرار انتعاش قطاع التجزئة

أظهرت بيانات أن النشاط الصناعى الصينى شهد نموا متسارعا في أكتوبر الماضي بأعلى معدل خلال ما يقرب من 10 سنوات

أظهرت بيانات أن النشاط الصناعي الصيني حقق نموا بمعدل أسرع من المتوقع في أكتوبر، بينما استمرت مبيعات التجزئة في التعافي وإن كان بوتيرة أبطأ من المتوقع مع خروج ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الكساد الذي صاحب تفشى فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

توقع مراقبون زيادة بنسبة 6.5%

ووفق بيانات مكتب الإحصاء الوطني ارتفع النشاط الصناعي الصيني بنسبة 6.9% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، بما يتماشى مع مكاسب سبتمبر. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة بنسبة 6.5%.

وأظهرت بيانات أن النشاط الصناعى الصينى شهد نموا متسارعا في أكتوبر الماضي بأعلى معدل خلال ما يقرب من 10 سنوات مع ارتفاع الطلب المحلي، مما يزيد من قوة الدفع لاقتصاد يتعافى سريعا من فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر “كايشين ماركت لمديري مشتريات القطاع الصناعي” الذى يقيس النشاط الصناعى الصينى إلى 53.6 نقطة من 53.0 نقطة في سبتمبر الماضي، ليظل فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، للشهر السادس على التوالي.

يعود النشاط الصناعى الصينى الضخم بإطراد إلى مستويات نشاط ما قبل الجائحة

ويعود النشاط الصناعى الصينى الضخم بإطراد إلى مستويات نشاط ما قبل الجائحة التي أصابت قطاعات اقتصادية كبيرة بالشلل في مطلع العام، إلا أن الآفاق العالمية تزداد قتامة لأن دولا غربية عديدة ما زالت تكافح الإصابات المتزايدة بمرض كوفيد-19 وتعاود فرض إجراءات الإغلاق الشامل.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، أن تظل القراءة مستقرة عند 53.0 نقطة.

وقراءة أكتوبرالماضي لأنشطة المصانع في الصين هي الأعلى منذ يناير الماضي.

يركز مؤشر “كايشين” على الشركات الصغيرة والمعتمدة على التصدير

يركز مؤشر “كايشين” على الشركات الصغيرة والمعتمدة على التصدير، بينما يرصد المسح الرسمي، الذي أعلنت نتائجه يوم السبت، الشركات الكبيرة والمشروعات المملوكة للدولة.

وأظهر المسح الرسمي توسع أنشطة المصانع بوتيرة أبطأ قليلا في أكتوبر الماضي، لكنه جاء أعلى بهامش طفيف من توقعات المحللين.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في الصين ، استمرار ارتفاع أرباح النشاط الصناعي الصينى للشهر الخامس على التوالي.

أرباح النشاط الصناعي الصينى زادت خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 10.1 %

وذكر مكتب الإحصاء أن أرباح النشاط الصناعي الصينى زادت خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 10.1 % سنوياً، بعد ارتفاعها بنسبة 19.1 % سنوياً خلال أغسطس السابق عليه.

وأشار مكتب الإحصاء إلى تراجع أسعار الجملة (تسليم بوابة المصنع) وارتفاع أسعار الخامات، باعتبارها سبباً رئيسياً وراء تراجع وتيرة نمو الأرباح. وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى وجه التحديد، انخفضت أرباح الشركات الصناعية التي تديرها الدولة بنسبة 14.3 % عن العام السابق إلى 1.13 تريليون يوان، بينما تقلصت أرباح الشركات الخاصة بنسبة 0.5 % على أساس سنوي إلى 1.27 تريليون يوان.

وارتفعت الأرباح الخاصة بـ21 قطاعاً من 41 قطاعاً صناعياً شملها المسح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما شهد 20 قطاعاً تراجعاً في أرباحه، وفقاً للمكتب الوطنى للإحصاء. وتشير الشركات الصناعية الرئيسية إلى الشركات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 20 مليون يوان على الأقل.

ارتفع استهلاك الذهب في الصين خلال الربع الثالث

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع استهلاك الذهب في الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة كبيرة مقارنة بالربع الثاني. وقال اتحاد الذهب الصيني في بيان، إن النمو ربع السنوي لاستهلاك الذهب في الصين يعود إلى تعافي الاقتصاد الصيني والنشاط القوي في سوق الزواج بالصين.