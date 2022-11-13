نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان 30.4% في الربع الثاني إلى 52.99 مليار دولار

ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية زاد 30.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي إلى 20.4 مليار ريال (52.99 مليار دولار)، مقارنة بنحو 15.6 مليار ريال عُماني بنهاية الربع المماثل من عام 2021.

وأضافت بيانات المركز الوطني للإحصاء، أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان بالربع الثاني من عام 2022 يعود إلى ارتفاع القيمة المُضافة في الأنشطة النفطية بنسبة 75.3% والقيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنحو 13.4%.

الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان

وسجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية ارتفاعًا بـ 3.4 مليار ريال عُماني، مسجلةً نحو 7.8 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 4.5 مليار ريال عُماني بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.

وأشارت إلى ارتفاع القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 82%، لتصل إلى 6.8 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 3.8 مليار ريال عُماني بنهاية الربع المماثل من العام الماضي، كما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنسبة 39.8%.

كانت ميزانية سلطنة عمان سجلت فائضا قدره 1.09 مليار ريال (2.8 مليار دولار) بنهاية أغسطس 2022، مقارنة بعجز بلغ 1.05 مليار ريال خلال فترة المقارنة قبل عام.

وقالت وزارة المالية، إن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 47.3% حتى نهاية أغسطس 2022 مسجلة نحو 9.33 مليار ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 6.33 مليار ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2021، وذلك بفعل زيادة الإيرادات النفطية والجارية.