نمو المبيعات الخارجية لسيارات كيا 7.5% خلال أكتوبر

أعلنت شركة كيا، ثاني أكبر شركة مصنعة للسيارات في كوريا أن مبيعاتها ارتفعت بمقدار 8.6% على أساس سنوي في الشهر الماضي، على الرغم من نقص الرقائق الذي طال أمده، بحسب وكالة يونهاب.

وباعت كيا 238,660 سيارة في أكتوبر ارتفاعا من 219,836 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بفضل زيادة الطلب في الخارج على موديلاتها من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، حسبما ذكرت الشركة في بيان.

وزادت المبيعات المحلية بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 43,032 وحدة في الشهر الماضي ارتفاعا من 37,837 وحدة، بينما ارتفعت المبيعات الخارجية بمقدار 7.5% إلى 195,628 وحدة من 181,999 وحدة خلال نفس الفترة، على خلفية الطلب المرتفع على السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات مثل سبورتاج وسورينتو وسيلتوس.

وارتفعت مبيعات كيا داخل البلاد وخارجها في الفترة من يناير إلى أكتوبر بنسبة 2.6% إلى 2,410,246 وحدة من 2,348,246 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.

وتهدف كيا إلى بيع 3.15 مليون سيارة على مستوى العالم هذا العام.