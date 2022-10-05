نمو المبيعات الخارجية لسيارات «كيا» 10.9% خلال سبتمبر

شهد حجم المبيعات الشهرية لشركة “كيا” ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي فى سبتمبر، مدعومة بتحسن إمدادات أشباه الموصلات المخصصة للسيارات، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت شركة “كيا” إنها قامت ببيع حوالي 240 ألف وحدة، من بينها 40 ألف سيارة فى السوق المحلية و200 ألف وحدة خارجها. ويشير هذا الأمر إلى أن المبيعات المحلية زادت بنسبة 11.8%، وأن المبيعات الخارجية زادت بنسبة 10.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث زاد إجمالي المبيعات للسيارات بنسبة 11%.

وظلت مبيعات السيارات الإجمالية داخل البلاد وخارجها تسجل اتجاها تصاعديا للشهر الرابع على التوالي منذ شهر يونيو الماضي.

ويرى بعض المحللين أن زيادة مبيعات السيارات ترجع إلى ظهور بوادر على احتواء الصعوبات الأخيرة في التزويد بأشباه الموصلات المخصصة للسيارات، والتي تعتبر من أبرز الأسباب في تعطل إنتاج السيارات.

وبحسب نوع السيارات، كانت “سبورتاج” هي السيارة الأكثر مبيعا عند 42,168 وحدة في كوريا الجنوبية وخارجها. وتبعتها سيارة “سيلتوس” بـ 28,847 وحدة، و”سورينتو” بـ 21,122 وحدة.

وكانت “سورينتو” هي السيارة الأكثر مبيعا في السوق المحلية في الشهر الماضي (5,335 وحدة).

وشهدت كيا أيضا زيادة في مبيعات سياراتها في الولايات المتحدة. وارتفعت المبيعات بنسبة 6% على أساس سنوي في سبتمبر لتصل إلى 56,270 وحدة. ويعتبر الرقم هو الأكبر لأي شهر سبتمبر.

وسجلت مبيعات كيا في الربع الثالث 184,808 وحدات وهي الأكبر لأي ربع ثالث.

وارتفعت مبيعات سيارة “سبورتاج” بنسبة 88% على أساس سنوي إلى 12,412 وحدة لتقود زيادة مبيعات كيا. وتلتها سيارة “سورينتو” بـ 7,350 وحدة.