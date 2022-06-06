نمو المبيعات التعاقدية والتسليمات يدفع «طلعت مصطفى» لنتائج قوية بالربع الأول

◗❙ «نعيم»: تحسن أداء قطاع الفنادق دعم أداء إيرادات المجموعة على أساس سنوي

اتفقت وحدات تحليل مالى فى بنوك استثمار محلية على قوة النتائج المحققة لمجموعة ««طلعت مصطفى» خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن نتائج الشركة خلال تلك الفترة تجاوزت التقديرات الخاصة بهم، بدعم من ارتفاع الهوامش، ومعدلات التسليم للوحدات، مرجحين استمرار الأداء المتميز للشركة حتى نهاية العام 2022 .

صافى الربح جاوز تقديرات «نعيم»

وقالت وحدة التحليل المالى ببحوث «نعيم القابضة» إن مجموعة «طلعت مصطفى» أعلنت مؤخرًا عن نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري، والذى حققت خلاله الشركة بشكل عام مؤشرات قوية.

وأشارت إلى أن هذه النتائج جاءت مدفوعة بالتحسن فى الهوامش وغياب البنود غير المتكررة المُدرجة فى الربع السابق، موضحةً أن صافى الربح بعد الضريبة قبل خصم الحصة غير المسيطرة قفز بنسبة %591 ربع سنوى و%27.6 سنويًا، ليصل إلى 554 مليون جنيه .

وأضافت «نعيم» أن قيمة صافى الربح جاوزت تقديراتها البالغة 478 مليون جنيه نتيجة لارتفاع الهوامش، والذى يمكن أن يُعزى لمعدلات التسليم المواتية.

وأوضحت أن الهامش الإجمالى للمجموعة بلغ خلال الربع الأول من العام الجارى %36، بارتفاع 4.7 نقطة مئوية ربع سنوى و4 نقاط سنويًا – ليتجاوز تقديرات «نعيم» البالغة %29.

وأشارت بحوث «نعيم» إلى أن الإيرادات بلغت 3 مليارات جنيه بتراجع %25 ربع سنويًا، ولكن بارتفاع %3.5 سنويًا بدعم التحسن فى قطاع الفنادق.

وقالت «نعيم» إنه على الرغم من أن قيمة الإيرادات جيدة، ولكنها جاءت أقل من توقعاتها بقيمة 3.4 مليار جنيه.

ومن حيث المبيعات التعاقدية، قالت «نعيم» إن الشركة حصلت على إجمالى إيرادات بمقدار 5.37 مليار جنيه، بارتفاع %10.5 ربع سنوى و%55.2 سنويًا – بما يتماشى مع تقديرات «نعيم» لقيمة 5.5 مليار جنيه .

ولفتت «نعيم القابضة» إلى أن حجم المبيعات التعاقدية للمجموعة بلغ 65 مليار جنيه خلال فترة الربع الأول من 2022، بارتفاع %10.5 ربع سنوى و%55.2 سنويًا.

ومؤخرًا، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن إمكانية تمويل بيع وحدات فى مدن «مدينتى» و«رحاب» من خلال مبادرة البنك المركزى للطبقة المتوسطة، بمعدل فائدة %8 على مدار 25 سنة.

وأشارت «نعيم القابضة» إلى أن هذا التطور يأتى بعد قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى لبيع وحداتها فى هذه المشروعات المعينة كجزء من المدفوعات العينية.

وأخيرًا وفيما يتعلق بوضع السهم للمجموعة فى البورصة المصرية، قالت «نعيم» إنها مستمرة فى توصيتها بالشراء بسعر مستهدف 10.56 جنيه للسهم.

استمرار الطلب على «نور» و«مدينتى»

من جانبه، قالت بحوث شركة «بلتون القابضة» إن المبيعات لمجموعة «طلعت مصطفى» ارتفعت فى الربع الأول من العام الحالى بنسبة %55 على أساس سنوى لتصل إلى 5.37 مليار جنيه ، ونمت الأرباح لتصل إلى 554 مليونا بنمو %27 على أساس سنوى.

وأرجعت «بلتون» النمو فى مبيعات الربع الأول، لنمو المبيعات المتعاقد عليها مدفوعًا باستمرار الطلب على العروض السكنية لمجموعة طلعت مصطفى ، لا سيما فى «نور» و«مدينتى».

ولفتت «بلتون» إلى أن صافى الربح بلغ 554 مليون جنيه، بزيادة قدرها %27 على أساس سنوى و%595 على أساس ربع سنوي، إذ سجل صافى هامش الربح %18.3 2.2 نقطة على أساس سنوي، 16.3 نقطة على أساس سنوى.

وأوضحت أن الإيرادات نمت بنسبة %12 على أساس سنوى لتصل إلى 3 مليارات جنيه بتراجع %25 على أساس ربع سنوي، مع مساهمة الإيرادات العقارية بنسبة %69 وتسجيل 2.08 مليار جنيه بنمو %3 على أساس سنوى ، وتراجع %31 على أساس ربع سنوى.

على جانب آخر، قالت إن قطاع الضيافة شهد انتعاشًا قويًا إذ ارتفعت إيراداته بنسبة %122 لتصل إلى 387 مليون جنيه بتراجع %13 على أساس ربع سنوي، موضحةً أن الإيرادات المتكررة والخدمات بلغت 556 مليون جنيه، بزيادة قدرها %8 على أساس سنوى وتراجع %5 على أساس ربع سنوى.

فيما أوضحت «بلتون القابضة» أن إجمالى الربح بلغ 1.09 مليار جنيه بنمو %15 على أساس سنوى وتراجع %14 على أساس ربع سنوي، مما يعنى أن هامش الربح الإجمالى (GPM) بلغ %35.9 فى الربع الأول من العام .

وأضافت أن حجم المبيعات التعاقدية بلغت 65 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى مقارنة مع 51 مليارا فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

نمو الإيرادات العقارية %3.5

على صعيد آخر، توقعت بحوث شركة «الأهلى فاروس» مبيعات إجمالية لمجموعة «طلعت مصطفى» خلال العام الجارى بقيمة تبلغ 24.4 مليار جنيه .

ولفتت «الأهلى فاروس» إلى أن الإيرادات العقارية للمجموعة نمت بنسبة %3.5 خلال الربع الأول من العام الجارى على أساس سنوى لتصل إلى 2.1 مليار جنيه.

فيما أشارت إلى أن إيرادات الفنادق خلال أول 3 شهور من العام الجارى نمت بنسبة %122.4 على أساس سنوي، فيما نمت إيرادات الخدمات والأنشطة المتكررة بنسبة %8.2 على أساس سنوى لتصل إلى 556.0 مليون جنيه .

ورجحت «الأهلى فاروس» أن تبلغ إيرادات الفنادق خلال العام الجاري، بقيمة 1.2 مليار جنيه، ولفتت إلى أن إجمالى الربح بلغ فى الربع الأول من العام الثانى والعشرين حوالى 1.1 مليار جنيه، بزيادة %15.4 على أساس سنوى وبانخفاض %13.8 على أساس ربع سنوى.

وقالت «الأهلى فاروس» إن مجموعة «طلعت مصطفى» تستهدف مبيعات بقيمة 24مليار جنيه، متوقعة أن تشهد إيرادات التجزئة قفزة خلال العام الجاري، وخاصة مع بدء تشغيل المزيد من مساحات «Open Air Mall».

وحافظت «الأهلى فاروس» على توصيتها بزيادة الوزن النسبى للسهم فى البورصة المصرية وحددت القيمة العادلة عند 16.66 جنيه للسهم.

بعض مؤشرات لنتائج أعمال الشركة الربع الأول من العام

نسبة النمو القيمة البند %27.6 554 مليون جنيه صافى الربح %15.4 1.1 مليار جنيه إجمالي الربح %12 3 مليارات جنيه الإيرادات %55.2 65 مليار جنيه المبيعات التعاقدية

◗❙«بلتون»: «الضيافة» شهد انتعاشاً قوياً بارتفاع نسبته %122

◗❙«الأهلى فاروس»: قفزة فى إيرادات التجزئة بنهاية العام مع تشغيل المزيد من مساحات «Open Air Mall»