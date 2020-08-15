نمو القطاع الصناعي الصيني 4.8% خلال يوليو الماضي

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء فى الصين نمو القطاع الصناعي الصينى خلال شهر يوليو الماضى، بمعدل أقل من التوقعات، كما أظهرت أن مبيعات التجزئة واصلت تراجعها للشهر السابع على التوالي.

وعوض ذلك على نحو طفيف ارتفاع الاستثمار العقاري، ما كشف عن أن التحفيز الأحدث يدعم قطاع البناء، بحسب وكالة رويترز.

وسجل القطاع الصناعى الصينى نموا قدره 4.8% في يوليو مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، بما يتماشى مع النمو المسجل في يونيو لكنه يقل عن التوقعات بارتفاع نسبته 5.1%.

ويعزو بعض المحللين نمو القطاع الصناعى الصينى بأقل من المتوقع خلال يوليو إلى الأمطار الغزيرة التي شهدها جنوب الصين منذ يونيو وعدة حالات تفش جديدة لوباء كورونا أدت إلى فرض إجراءات عزل عام جزئية.

وتراجعت مبيعات التجزئة في الصين في يوليو، لتخيب التوقعات بزيادة معتدلة، إذ أخفق المستهلكون في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم في التخلص من الحذر إزاء فيروس كورونا، بينما يواجه تعافي قطاع المصانع صعوبات لزيادة وتيرته.

وتراجعت الأسواق الآسيوية أمس الجمعة عقب مجموعة المؤشرات الاقتصادية المخيبة للتوقعات، مما يثير مخاوف بشأن هشاشة خروج الصين من فيروس كورونا.

ويكتسب التعافي في الصين قوة دفع بعد أن أصابت الجائحة قطاعات ضخمة من الاقتصاد بالشلل إذ أنعش الطلب المكبوت والتحفيز الحكومي والمتانة المفاجئة للصادرات النشاط.

انخفضت مبيعات التجزئة 1.1% فى يوليو

وتراجعت مبيعات التجزئة 1.1 % فى يوليو على أساس سنوي، لتفوت توقعات بزيادة 0.1% وتأتي عقب انخفاض بنسبة 1.8 % في يونيو.

وكان الانخفاض في مبيعات التجزئة واسع النطاق مع تفاقم تراجع مبيعات الملابس ومستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية والأثاث من يونيو.

وكان الاستثناء المهم هو مبيعات السيارات التي ارتفعت 12.3 % مما يمثل تحولا في الأداء من انخفاض بنسبة 8.2 % في يونيو .

لكن الاستثمار ساعد على تنفيذ التعافي، وجاء مدفوعا بنمو سريع في القطاع العقاري، فيما يتوقع محللون تسارع الإنفاق على البنية التحتية في الأشهر المقبلة على خلفية دعم حكومي.

الاقتصاد الصينى يعاود النمو فى الربع الثانى

وعاود الاقتصاد الصيني النمو في الربع الثاني بعد تراجع كبير في بداية العام، لكن الضعف المفاجئ في الاستهلاك المحلي أبطأ قوة الدفع.

وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة 1.6% في الفترة من يناير إلى يوليو تموز مع نفس الفترة من العام الماضي، بما يتماشى مع التوقعات لكن الوتيرة كانت أبطأ من انخفاض بنسبة 3.1% في النصف الأول من العام.

ونما الاستثمار العقاري في يوليو بأسرع وتيرة منذ أبريل من العام الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، إذ تلقى الدعم من قوة نشاط البناء وتسهيل الإقراض. وارتفعت أسعار المنازل الجديدة بوتيرة أبطأ قليلا في يوليو مقارنة مع مستواها قبل شهر.

وانخفض الاستثمار في البنية التحتية، وهو محرك قوي للنمو، واحدا بالمئة على أساس سنوي، لينحسر الانخفاض من تراجع بنسبة 2.7 % في النصف الأول.