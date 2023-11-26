مصر تتخطى معدل نمو السياحة العالمية بـ 8 مرات مسجلة 36% خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام

كشف أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عن نمو حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة 36%، خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2023، بما يعادل 8 مرات من معدل نمو السياحة العالمية والذي يبلغ 4.5%.

وأضاف الوزير في تصريحات له، أن مصر استقبلت 300 ألف سائح خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن حركة السياحة الوافدة إلى مصر حققت ارتفاعا يتراوح من 5 إلى 10% خلال الأسابيع الأولى لشهر نوفمبر الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2022.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم مع محرري الملف السياحي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.