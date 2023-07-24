نمو التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية الصينية 6.4% في النصف الأول

أظهرت بيانات رسمية أن التجارة الخارجية الصينية للمنتجات الزراعية ارتفعت بنسبة 6.4% على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام، بحسب وكالة شينخوا.

وبلغ إجمالي واردات وصادرات البلاد من المنتجات الزراعية 171.76 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة، وفقا لوزارة الزراعة والشؤون الريفية.

وقالت الوزارة إن صادرات الصين من المنتجات الزراعية ارتفعت بنسبة 1.7% على أساس سنوي إلى 47.71 مليار دولار أمريكي.

وبلغت وارداتها من هذه المنتجات 124.05 مليار دولار أمريكي، بزيادة 8.3% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت البيانات أيضا أن العجز التجاري الصيني للمنتجات الزراعية بلغ 76.34 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة، بزيادة 12.9% على أساس سنوي.