نمو الايرادات 74% يدفع «أسيك للتعدين» للتحول للربحية خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين – أسكوم ، نتائج الأعمال المجمعة والمستقلة عن عام الربع الأول من العام الجاري 2023.

وتضمنت نتائج أعمال أسيك للتعدين – أسكوم، المجمعة تمكن الشركة من التحول للربحية، خلال الربع الأول من 2023.

وسجلت أسكوم صافي أرباح بقيمة 38.57 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 6.65 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وارتفعت إجمالي إيرادات أسيك للتعدين – أسكوم ، بنحو 74%، خلال 3 أشهر إلى 489.26 مليون جنيه ، مقابل 286.36 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

كما اظهرت القوائم المالية المستقلة تمكن أسيك للتعدين – أسكوم من التحول للربحية لتسجل صافي ربح بقيمة 6.31 مليون جنيه، مقابل صافي خسائر بقيمة 2.75 مليون خلال الفترة المقارنة.

جدير بالذكر ان شركة أسيك للتعدين – أسكوم، تمكن خلال عام 2022، من تقليص صافي خسائرها المجمعة بنحو 9.2%، لتصل الي 82.54 مليون جنيه، مقابل 90.89 مليون خلال عام 2021.

وارتفعت إجمالي إيرادات أسيك للتعدين – أسكوم ، بنحو 45%، إلى 1.36 مليار جنيه خلال 2022 ، مقابل 937.6 مليون جنيه خلال عام 2021.