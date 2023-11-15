نمو الإيرادات العامة لمصر 28% خلال أول شهرين من العام المالي 2023-2024 (جراف)

سجلت الإيرادات العامة لمصر نموا نسبته 28% خلال أول شهرين من العام المالي الحالي (يوليو – أغسطس)، لتصل إلى 206.880 مليار جنيه، مقارنة مع 161.6 مليار جنيه الفترة المناظرة العام المالي الحالي.

وهيمنت المتحصلات الضريبية على 83.4% من الإيرادات بما قيمته 172.4 مليار جنيه، مقارنة مع 133.6 مليار جنيه، والإيرادات الأخرى 16.6%، بقيمة 34.4 مليار جنيه، مقارنة مع 27.9 مليار جنيه، فيما كان نصيب المنح 5.8%، بقيمة 12 مليار جنيه، مقارنة مع 4 مليارات جنيه.

وفي المقابل سجلت المصروفات ارتفاعا حادا بنسبة 92%، لتصل إلى 590.7 مليار جنيه، مقارنة مع 307.4 مليار جنيه الفترة المماثلة العام الماضي، وذلك بضغط زيادة حادة في مصروفات الفوائد نسبتها 161%، بحسب بيانات تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية.

ونتيجة هذه الفجوة بين المصروفات والإيرادات ارتفع عجز الموازنة المصرية إلى 3.2% ليسجل 383 مليار جنيه، مقارنة مع 1.4% بما قيمته 144.8 مليار جنيه، الفترة المماثلة العام الماضي.



