نمو الإيرادات الضريبية 15.7% بالنصف الأول من العام المالي الحالي

سجلت الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة نموًا بنحو 15.7% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو – ديسمبر 2021)، رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي.

مسجلة 386.85 مليار جنيه

وأظهر تقرير صادر عن وزارة المالية عن هذه الفترة تسجيل الإيرادات الضريبية 386.85 مليار جنيه، مقارنة بـ334.29 مليار جنيه الفترة المناظرة العام المالي الماضي.

وأرجع التقرير هذا النمو في الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع الضريبة على السلع والخدمات (تتضمن ضريبة القيمة المضافة) بنحو 14.4%، ما يعكس تحسنا ملحوظا في النشاط الاقتصادي وحركة البيع والشراء، وزيادة حصيلة الضريبة الجمركية بنحو 23.9%، وحصيلة الضريبة العقارية بنسبة 28.6%، وحصيلة الضرائب على الدخل (أشخاص وشركات) بنمو طفيف 4.7%.