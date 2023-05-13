نمو استثمارات قطاع التأمين بأكثر من 1.8 مليار جنيه خلال فبراير 2023

كشفت هيئة الرقابة المالية خلال التقرير الشهري لها، نمو استثمارات قطاع التأمين في نهاية فبراير 2023 لتزيد عن 1,8 مليار جنيه تقريبًا، مقارنة بـ1,5 مليار جنيه تقريبًا في نهاية ذات الشهر من العام السابق، بنسبة نمو 24.9%.

ومما يذكر، أن صناديق التأمين الخاصة تعد شكلًا لأدوات الادخار وتوفير الحماية بعد بلوغ سن التقاعد، مع ارتباطها بقطاع التأمين، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التأمين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.