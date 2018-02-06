نمو إيرادات ماجد الفطيم إلى 32.2 مليار درهم

ياسمين فوازأعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، اليوم، عن نتائجها التشغيلية والمالية الأولية وغير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتي أظهرت قوة ومرونة في الأداء في

ياسمين فواز



أعلنت “ماجد الفطيم”، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، اليوم، عن نتائجها التشغيلية والمالية الأولية وغير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتي أظهرت قوة ومرونة في الأداء في ظل تحديات سوق الأعمال خلال العام الماضي.

وتواصل الشركة الاستثمار في مجموعة من الخطط الاستراتيجية لتعزيز تجربة العملاء وتنمية المواهب وتعزيز التجارب الشاملة والمتكاملة التي تقدمها وترسيخ وضعية الشركة وقدرتها على النمو على المدى البعيد.

وخلال العام، ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 8 ٪ إلى 32.2 مليار درهم، مع ارتفاع أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1٪ إلى 4.2 مليار درهم.

ويعود معدل الزيادة المتباطئ بالمقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى تغيير مزيج الأعمال عبر المجموعة، ونمو وحدة أعمال تجارة تجزئة السلع الاستهلاكية بوتيرة أسرع من وحدات أعمال العقارات والتي تمثل الهامش الربحي الأكبر.

يذكر أنه في حال ثبات أسعار الصرف، كان إجمالي إيرادات المجموعة سيحقق نمواً بنسبة 14% فيما كانت نسبة نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ستبلغ 5%.

ويعود الفرق بصورة كبيرة إلى تعويم الجنيه المصري خلال الربع الأخير من عام 2016.

وتواصل الشركة الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ إجمالي قيمة الأصول نحو 59.4 مليار درهم، فيما بلغ صافي الدين حوالي 10.4 مليار درهم.

