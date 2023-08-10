نمو إيرادات «طاقة عربية» 29% خلال الربع الثاني إلى 6.15 مليار جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة طاقة عربية نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الثاني من 2023.

وارتفعت إيرادات طاقة عربية المجمعة على أساس ربع سنوي بنحو 29%، لتسجل 6.15 مليار جنيه، مقارنة بـ4.78 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2022.

وسجلت طاقة عربية صافي أرباح بنحو 167.27 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2023، وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 193.35 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة طاقة عربية ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 67%، إلى 198.8 مليون جنيه، مقابل 118.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وبلغت صافي أرباح طاقة عربية المستقلة 103.29 مليون جنيه خلال الربع الثاني ، مقابل 74.39 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بنسبة نمو 39%.