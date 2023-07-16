نمو إيرادات «القلعة» 62% لتسجل 30 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023

أعلنت شركة القلعة– الرائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن النتائج المالية المجمعة عن الربع الأول من 2023.

و بلغت الإيرادات المجمعة 30.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، وهو نمو سنوي بمعدل 62%.

وارتفعت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لتسجل 10.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، صعودًا من 3.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويعكس النمو القوي للنتائج المجمعة ارتفاع هامش ربح التكرير بالشركة المصرية للتكرير، بالإضافة إلى الأداء القوي لجميع الشركات التابعة.

وفي حالة استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سنوي 38% إلى 6.9 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2023 بفضل تحسن أداء جميع الشركات التابعة.

وقد ارتفعت إيرادات شركة طاقة عربية بمعدل سنوي 27% لتبلغ 2.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مدفوعةً بالأداء القوي لقطاع الغاز الطبيعي، ونمو حجم توزيع الغاز الطبيعي المضغوط بعد زيادة عدد المحطات الخاصة به.

كما ساهم ارتفاع أسعار البيع بقطاع توزيع المنتجات البترولية في دعم نمو الإيرادات خلال الفترة.وقد ارتفع هامش ربح التكرير بمشروع المصرية للتكرير.

حيث بلغ متوسطه 3.7 مليون دولار يوميًا خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 2.7 مليون دولار يوميًا خلال نفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بارتفاع أسعار المنتجات البترولية، علمًا بأن هامش ربح التكرير بدأ في الانخفاض، متجهًا نحو مستوياته الطبيعية منذ بداية عام 2023 بعد بلوغ أعلى مستوياته خلال عام 2022.

حيث سجل متوسطه 4.9 مليون دولار يوميًا خلال الربع الأخير من عام 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة الوطنية للطباعة بنسبة سنوية 54% لتبلغ 1.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 915 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بفضل مواصلة جني ثمار تشغيل المصنع المتطور التابع لشركة البدار للعبوات.

علمًا بأن إيرادات الثلاث شركات التابعة ارتفعت بفضل زيادة أسعار البيع ونمو حجم المبيعات.

كما ارتفعت إيرادات شركة “أسكوم ” بمعدل سنوي 74% لتبلغ 498.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير الإيرادات المحققة بالدولار بشركة جلاس روك وشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات.

علاوةً على ذلك، ارتفعت إيرادات مجموعة أسيك القابضة بنسبة سنوية 26% لتبلغ 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، نتيجة لارتفاع الإيرادات الدولارية لبعض الشركات التابعة عند تقويمها بالجنيه.

وارتفعت أيضًا إيرادات شركة مزارع دينا بنسبة سنوية 49% إلى 409.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، مدعومةً بتحسن العمليات، واستفادة الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان من زيادة الأسعار وإطلاق منتجات جديدة.

وأخيرًا، ارتفعت إيرادات شركة “سي سي تي او” بمعدل سنوي 40% لتسجل 130.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023.

وذلك على خلفية التحسينات التشغيلية التي أدخلتها على عملياتها في السوق المصرية تحت مظلة الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية.

وأوضح الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الاقتصاد العالمي ما زال يمر بواحدة من أصعب الفترات التي شهدها التاريخ الحديث، في ظل استمرار التحديات الصعبة وأبرزها بلوغ الديون العالمية أعلى مستوياتها وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.

وهو ما ينبئ باستمرار انخفاض معدلات النمو الاقتصادي واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل وتوجيه الجهود نحو تقليص المديونيات.

وتابع هيكل أن الوضع لا يقل صعوبة على الصعيد الإقليمي، ومحليًا تواصل أسعار الفائدة ارتفاعها على الرغم من بدء انخفاضها عالميًا، علمًا بأن البنك المركزي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية.

وأضاف هيكل أنه على الرغم من التحديات السابق ذكرها، إلا أنه يثق في قدرة القلعة على تجاوزها في ضوء ما تحظى به الشركة من قدرة على الاستفادة من التغيرات العالمية بفضل الأساسات الراسخة التي تقوم عليها الشركة والمرونة والكفاءة التي تتميز بهما.

كما أن القلعة مهيئة للاستفادة من مكانة مصر التي تحولت إلى مركز صناعي للاقتصادات الغربية وبوابة للدخول لمختلف الأسوق في أفريقيا والشرق الأوسط، وما يطرحه ذلك من فرص استثمار واعدة.

وأعرب هيكل عن اعتزازه بالنمو القوي الذي حققته إيرادات القلعة خلال الربع الأول من عام 2023 على الرغم من عدم استقرار بيئة الأعمال، حيث ارتفعت بمعدل الضعف تقريبًا بفضل المرونة الفائقة التي تحظى بها المجموعة.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنحو ثلاثة أضعاف بفضل إستراتيجيات النمو والاستثمار التي تطبقها القلعة عبر مختلف شركاتها التابعة.

علاوة على ذلك، فقد نجحت الشركة في تحقيق صافي أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري بعد تكبد صافي خسائر خلال الربع السابق.

وأضاف أن الإدارة ستركز خلال الفترة المقبلة على زيادة التدفقات النقدية للشركات التابعة، على أن يتم توظيفها بشكل يحقق التوازن الأمثل بين الاستثمار في المشروعات المربحة وسداد الديون.

وأكد هيكل أن الإدارة تعتزم مواصلة تنفيذ إستراتيجيات النمو والاستثمار على مستوى الشركات التابعة للقلعة مع دراسة وتقييم فرص الاستثمار الجذابة، علمًا بأن الإدارة تثق في قدرة جميع الشركات التابعة على الاستفادة من إستراتيجيات القلعة ومواصلة النمو وتجاوز مختلف التحديات بمرونة، مدعومةً بالنتائج القوية التي حققتها خلال الربع الأول من العام، والتي تدعم توقعات الإدارة بمواصلة النمو رغم التحديات الحالية.

وأعرب هيكل عن اعتزازه بإدراج شركة طاقة عربية في البورصة المصرية مؤخرًا وبدء تداول أسهمها في 9 يوليو 2023، حيث ستساهم تلك الخطوة في تمكين القلعة من المضي قدمًا في خطتها لتسوية بعض الديون عبر بيع عدد من الأصول.

وأشار إلى أن القلعة تعمل حاليًا على تسوية بعض الديون من خلال بيع 20% من أسهم شركة طاقة عربية ضمن المرحلة الأولى من إعادة هيكلة ملكية الشركة، وذلك مع الاحتفاظ بإمكانية شراء تلك الأسهم مستقبلاً.

وأضاف أن القلعة قد تقوم باتباع نفس النهج مع عدد من الأصول الأخرى بالتزامن مع توصلها لاتفاق مع الدائنين حول تسوية الديون وإعادة هيكلتها.

كما أكد هيكل أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة في القوائم المالية، نظرًا لتبني معايير المحاسبة الدولية التي تسجل الأصول بقيمتها التاريخية وتحتسب أثر تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.

من جانبه، أعرب هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، عن اعتزازه بالأداء القوي الذي حققته المجموعة ومختلف الشركات التابعة مع بداية العام على الرغم من صعوبة البيئة التشغيلية.

حيث حققت استثمارات قطاع الطاقة أداءً قويًا خلال الربع الأول من العام الجاري في ضوء استمرار شركة طاقة عربية في التوسع بشبكات توزيع الطاقة عبر افتتاح محطات جديدة للغاز الطبيعي المضغوط والوقود.

كما حقق هامش ربح التكرير بمشروع المصرية للتكرير مستويات قوية، مدفوعًا بارتفاع أسعار المنتجات البترولية، علمًا بأن هامش ربح التكرير بدأ في الانخفاض نحو مستوياته الطبيعية منذ بداية عام 2023.

كما لم يحدث تباطؤ أو توقف في إنتاج الشركة المصرية للتكرير خلال الربع الأول من عام 2023.

وأشار “الخازندار” إلى استثمارات قطاعي التعدين والطباعة التي ساهمت في دعم نمو النتائج المالية المجمعة وتحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية، مستفيدةً من قدرتها على التصدير وتوفير بدائل الاستيراد.

وأخيرًا، واصل قطاعيّ الأغذية واللوجستيات تحقيق نتائج قوية على مستوى الإيرادات وصافي الأرباح عبر الاستفادة من أسس النمو القوية لاستثماراتهما.

ولفت “الخازندار” إلى حرص الإدارة خلال الفترة السابقة على خفض مستويات المخاطر بشكل رئيسي من خلال تقليص ديون المجموعة وزيادة تدفقاتها النقدية.

وأشار إلى نجاح الشركة المصرية للتكرير في سداد أقساط القرض والفوائد المتأخرة خلال الربع الأول من العام الجاري والانتظام في السداد مع الدائنين.

وأكد أن الإدارة تواصل إحراز تقدم في إعادة هيكلة الديون على مستوى شركة القلعة باعتباره من أولوياتها.

وتضمنت أبرز المستجدات التشغيلية لشركة القلعة مايلي: