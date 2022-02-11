بورصة وشركات

نمو إيرادات «أدنوك للحفر» إلى 2.27 مليار دولار خلال 2021

الإيرادات ترتفع بدعم خدمات حفر إضافية لصالح شركة بترول أبوظبي
أحمد فراج 11:16 ص, الجمعة, 11 فبراير 22 11:16 ص, الجمعة, 11 فبراير 22

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أعلنت شركة أدنوك للحفر في أبوظبي نمو صافي الربح 6.1 % العام الماضي، مع تعزيز الإيرادات بسبب أنشطتها البرية وخدمات حقول النفط، بحسب وكالة رويترز.

وقالت أدنوك للحفر أن صافي الربح بلغ 603.9 مليون درهم في 2021، ارتفاعا من 569 مليون دولار في العام السابق ، فى حين ارتفعت الإيرادات إلى 2.27 مليار دولار في 2021 من 2.10 مليار في 2020.

الإيرادات ترتفع بدعم خدمات حفر إضافية لصالح شركة بترول أبوظبي

وقالت الشركة في إفصاح إلى الجهات التنظيمية إن الإيرادات زادت بدعم خدمات حفر إضافية لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الحكومية وأنشطتها البرية والبحرية.

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وقالت أدنوك للحفر إن أنشطتها البرية كانت أكبر محرك لنمو الإيرادات مع دعمها لبرنامج مجموعة أدنوك لزيادة طاقتها الإنتاجية.

أرباح أدنوك تقفز بنسبة 50% فى الربع الثالث 2021

وفى نوفمبر الماضى، قالت أدنوك للحفر إن أرباحها فى الربع الثالث من 2021 ارتفعت بنسبة 50% بفضل حفارات جديدة وإعادة تنشيط حفارات أخرى هذا العام بالإضافة إلى التوسع فى خدمات حقول النفط.

وذكرت أدنوك التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية، والتي طرحت أسهمها للاكتتاب فى أكتوبر الماضى، في بيان أنها حققت أرباحا بقيمة 178.4 مليون دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر ، ارتفاعا من 119.5 مليون دولار في الفترة المماثلة قبل عام.

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أدنوك للحفر أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط

وتعد أدنوك للحفر أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول الحفارات، إذ كانت تشغل 107 حفارات حتى 30 يونيو ، 96 منها مملوكة و 11 مستأجرة.

يشار إلى أنه فى سبتمبر الماضى، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أنها حددت سعر الطرح العام الأولي لوحدتها للحفر، بما يمنح أدنوك للحفر تقييما 10 مليارات دولار.

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وكشفت أدنوك عن عزمها بيع ما لا يقل عن 7.5% في أدنوك للحفر من خلال طرح عام أولي بسعر 2.3 درهم (0.6262 دولار) للسهم لتجمع ما لا يقل عن 750 مليون دولار من الصفقة.

ووفقا لوكالة رويترز، فإن هذا ثاني طرح عام لشركة مملوكة لعملاق النفط في أبوظبي بعد أن أدرجت عام 2017 شركة أدنوك للتوزيع وهي أكبر مشغل لمحطات البنزين بالإمارات.

وأوضحت نشرة الطرح أن أدنوك ستبيع 1.2 مليار سهم على الأقل خلال الطرح مع الاحتفاظ بحق زيادة حجم الطرح في أي وقت قبل انتهاء فترة الاكتتاب.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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