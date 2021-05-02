نمو أقساط تأمين الممتلكات المُحصلة أول شهرين من 2021 والحياة تعوضها في فبراير (جراف)

شهدت حصة شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من الأقساط المُحصلة خلال أول شهرين من العام الحالي- يناير وفبراير- نموًا ملحوظًا مقارنة بالشهرين المقابلين من العام الماضي 2020 ، في مقابل تراجع حصة شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، في نفس المؤشر، خلال فترتي المقارنة.

في المقابل، ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تمكنت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، في النمو بحصيلة أقساطها المُحصلة خلال شهر فبراير الماضي منفردًا، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي 2020، فيما تراجعت حصة شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، في نفس المؤشر خلال فبراير الماضي منفردًا.

ونجحت شركات التأمين– بتنوع أنشطتها سواء في الممتلكات والحياة، وتعدد أنظمتها سواء في التكافلي أو التجاري- في تحقيق معدلات نمو بأقساطها المحصلة، خلال شهري يناير وفبراير، نسبتها 18.6%، لتصل الي 7.6 مليار جنيه، مقابل 6.4 مليار جنيه، خلال شهري المقارنة من العام الماضي 2020.

وتوزعت أقساط التأمين المحصلة في يناير وفبراير 2021، بقيمة 3.6 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 4 مليارات جنيه تقريبًا لصالح شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

من ناحية أخري، بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات التأمين، في يناير وفبراير الماضي، 3.2 مليار جنيه – 3209.4 مليون جنيه- مقابل 3.3 مليار جنيه تقريبًا- 3238.5 مليون جنيه- في الشهرين المقابلين من عام 2020، بإنخفاض نسبته 0.9%.

وتوزعت فاتورة تعويضات ومطالبات التأمين المُسددة في يناير وفبراير 2021، بواقع 1.5 مليار جنيه تقريبًا سددتها شركات تأمين الممتلكات، مقابل 1.7 مليار جنيه، مطالبات مُسددة من شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

في سياق متصل، بلغت قيمة الأقساط التي حصلتها شركات التأمين في شهر فبراير الماضي منفردًا، 3.8 مليار جنيه، مقابل 2.9 مليار جنيه في فبراير 2020، بنسبة نمو تصل الي 30.6%.

وتوزعت أقساط فبراير بواقع 1.6 مليار جنيه تقريبًا لشركات تأمين الممتلكات، مقابل 2.2 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة.

وسددت شركات التأمين، تعويضات ومطالبات في شهر فبراير الماضي منفردًا، 1.48 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 1.46 مليار جنيه تقريبًا في فبراير 2020، بنسبة إرتفاع تصل الي 1.6%.

وتوزعت فاتورة تعويضات ومطالبات فبراير 2021، بواقع 619.8 مليار جنيه لشركات تأمين الممتلكات، مقابل 860.6 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وتأمين الحياة وتكوين الأموال، من الأقساط المُحصلة خلال شهري يناير وفبراير 2021

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وتأمين الحياة وتكوين الأموال، من الأقساط المُحصلة خلال شهري يناير وفبراير 2020

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وتأمين الحياة وتكوين الأموال، من الأقساط المُحصلة خلال شهرفبراير 2021 منفردًا.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وتأمين الحياة وتكوين الأموال، من الأقساط المُحصلة خلال شهرفبراير 2020 منفردًا.