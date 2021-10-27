نمو أرباح «مطاحن مصر الوسطى» 7.12% خلال 3 أشهر

قالت شركة مطاحن مصر الوسطى إنها سجلت زيادة في صافي أرباحها بعد الضريبة بنسبة 7.12% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو – سبتمبر 2021).

الربع الأول من العام المالي الحالي

بلغ صافي أرباح الشركة نحو 26 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ24.2 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

وسجلت إيرادات الشركة تراجعًا هامشيًا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي نسبته 0.13%، لتسجل 124 مليون جنيه، مقارنة بـ125 مليونًا الفترة المقارنة.

وحققت مطاحن مصر الوسطى، أرباحًا خلال العام المالي الماضي 2020-2021، بلغ 101.32 مليون جنيه، مقابل 98.6 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي المقارن، وسجلت إيراداتها خلال هذا العام 531.56 مليون جنيه، مقابل 550.47 مليون جنيه إيرادات في العام المالي السابق له.