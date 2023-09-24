نمو أرباح «مطاحن مصر العليا» المجمعة بنحو 31% خلال العام المالي 2022-2023

تمكنت شركة مطاحن مصر العليا من تحقيق نمو في أرباحها بنسبة 31.06% علي أساس سنوي خلال عامها المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، وفقًا للقوائم المالية المُجمعة التي أعلنتها في إفصاحها للبورصة المصرية اليوم الأحد.

إذ سجلت صافي ربح يصل إلي 196.8 مليون جنيه منذ يوليو 2022 وحتي نهاية يونيو 2023، بالمقارنة مع تحقيقها لـ 150.14 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

كما سجلت شركة مطاحن مصر العليا نمو في إيراداتها بنسبة 57.26% خلال العام المنتهي في 30 يونيو 2023، إذ إنها تمكنت من تحقيق نحو 2.39 مليار جنيه، في مقابل 1.52 مليار خلال فترة المقارنة.

وحققت شركة وادي الملوك للطحن والصناعات الملحقة – والتي تمتلك مطاحن مصر العليا نسبة 57.68% منها – صافي ربح يصل إلي 42.23 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023.