نمو أرباح مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 27% خلال النصف الأول من 2022

كشفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيقها نموًا في مجمل الربح المجمع خلال النصف الأول من عام 2022 ليصل إلى 2.33 مليار جنيه تقريبًا مقابل 1.85 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 26%، ليصل صافي الربح المجمع بعد الضرائب مبلغ 1.09 مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 857 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي ربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمـال الشركات التابعة) خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة نمو 27% وبمبلغ 173.6 مليون جنيه مقارنة بحوالي 110 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 57%.

جاء ذلك في إفصاح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة برئاسة هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والذي عقد أمس الأحد، حيث تم اعتماد مجلس الإدارة السابق والمنعقد في 23 مايو 2022، كما تم اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022.

كما استمر نمو رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ليحقق 67 مليار جنيه في 31 مارس عام 2022 مقابل 63 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية المجموعة، مما يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات عقارية بلغت 11.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 21 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وترجع الزيادة في المبيعات في الفترة المقارنة من عام 2021 بصفة أساسية إلى المبيعات الناتجة عن افتتاح البيع بمشروع مدينة “نور” ( أحدث مشاريع مجموعة طلعت مصطفى ).

وبدأت عمليات البيع في 8 يونيو 2021 على مساحة 5 آلاف فدان بحدائق العاصمة الإدارية بموقع متميز أمام العاصمة الإدارية الجديدة على طريق القاهرة السويس، بجوار مشروعي الشركة العملاقين “مدينتي” و”الرحاب”.

وكذا بالقرب من مشروع “سيليا” في العاصمة الإدارية الجديدة، والجدير بالذكر أن مشروع “نور” حقق مبيعات تزيد عن مبلغ 15 مليار جنيه خلال ثلاثة أسابيع من الافتتاح وحتى 30 يونيو 2021.