نمو أرباح طلعت مصطفى 39% بالربع الأول

مصطفى طلعتارتفعت الأرباح المجمعة لشركة طلعت مصطفى القابضة، خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل صافي 288.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 207.8 مليون جنيه في الفترة المماثلة من 2016، بنسبة ارتفاع 39%.وأعلنت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، ارتفاع الإيرادات المجمعة خلال الرب



مصطفى طلعت

ارتفعت الأرباح المجمعة لشركة طلعت مصطفى القابضة، خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل صافي 288.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 207.8 مليون جنيه في الفترة المماثلة من 2016، بنسبة ارتفاع 39%.

وأعلنت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، ارتفاع الإيرادات المجمعة خلال الربع الأول إلى 1.28 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.21 مليار جنيه بالربع المماثل من 2016 بنمو 6%.

يشار إلى أن طلعت مصطفى حققت أرباحاً مجمعة بقيمة 826.5 مليون جنيه خلال 2016، مقابل أرباح قدرها 762.3 مليون جنيه في 2015 بنسة بنمو 8.44%.

ويبلغ رأسمال المجموعة المصدر والمدفوع نحو 20.6 مليار جنيه، مقسما على 2.06 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.