نمو أرباح بنك التعمير والإسكان 152% إلى 3.28 مليار جنيه بالنصف الأول

اعتمد مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن النصف الأول من 2023.

واظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك التعمير والإسكان نمو صافي الأرباح بنسبة 151.9%.

وسجل بنك التعمير والإسكان صافي أرباح بقيمة 3.28 مليار جنيه خلال 6 أشهر، مقابل صافي أرباح بقيمة 1.3 مليار بالنصف الأول من 2022.

وارتفع إجمالي قروض وإيرادات بنك التعمير والإسكان بنسبة73% لتسجل 7.56 مليار جنيه عام 2022 ، مقابل 4.37 مليار جنيه عام 2021.

واظهرت القوائم المالية المستقلة نمو صافي الأرباح بنسبة 162.5%، لتسجل 3.15 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأول من العام الجاري، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من 2022.

جدير بالذكر أن بنك التعمير والإسكان، حقق خلال عام 2022 نمو صافي الأرباح بنسبة 34.6%، لتصل إلى 2.72 مليار جنيه، مقابل 2.02 مليار خلال 2021.