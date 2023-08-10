نمو أرباح «المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي» 148.9% خلال النصف الأول

اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة غير المدققة عن النصف الأول من 2023.

واظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي المجمعة، تحقيق نموا في صافي الأرباح بنحو 148.9%.

وسجلت المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، صافي ربح بقيمة 259.52 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 104.27 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، بنسبة 49.88%، خلال 6 أشهر، لتسجل 441.12 مليون جنيه العام الماضي ، مقابل 294.32 مليون جنيه الفترة المقارنة.

واظهرت نتائج الأعمال المستقلة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، نموا صافي الأرباح 99.1%، لتسجل 200.29 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 100.59 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022.